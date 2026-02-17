Area di via Cattaneo. Pasqualino: “Facciamo chiarezza. Non è ancora formalmente un parcheggio, ma stiamo restituendo uno spazio alla città”

Written by admin• 1:01 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Pasqualino, Capogruppo Lega.

“In merito a quanto riportato sulla situazione dell’area di via Cattaneo, è opportuno fare chiarezza per evitare interpretazioni non aderenti alla realtà dei fatti. Nel corso della commissione consiliare competente sono stati ascoltati gli assessori Dringoli e Mancini, il dirigente Iannotta e l’ingegner Fiorindi di Pisamo. Da quanto emerso in sede ufficiale, l’area non risulta ancora formalmente classificata come parcheggio. Attualmente si è infatti in attesa della delibera di Giunta che ne autorizzi l’utilizzo temporaneo, in vista della successiva conferma definitiva della destinazione attraverso il Piano Operativo Comunale. È importante precisare che non esiste alcuna segnaletica ufficiale che identifichi formalmente lo spazio come parcheggio e, conseguentemente, Pisamo non percepisce alcun compenso derivante dall’area. Allo stato attuale, quindi, non può essere considerata un parcheggio a tutti gli effetti, bensì un’area precedentemente degradata, oggi interessata da un percorso di recupero e restituzione alla città. Va inoltre ricordato che l’area non può essere chiusa, in quanto gravata da una servitù di passaggio che non può essere interrotta, come chiarito dai soggetti tecnicamente competenti. Si respingono pertanto contestazioni basate su presupposti non corretti o su ricostruzioni non riscontrabili negli atti ufficiali. Per quanto riguarda, invece, i comportamenti incivili legati all’abbandono di rifiuti ingombranti, l’Amministrazione ribadisce il proprio impegno a contrastare e debellare una pratica che danneggia il decoro urbano e l’intera comunità. Una volta completato l’iter amministrativo e formalizzata la destinazione a parcheggio, l’area potrà rappresentare anche un naturale deterrente contro tali comportamenti.” ,conclude il comunicato stampa.

FOTO DI ARCHIVIO.

