Bruni (PD): “Semafori spenti a Cisanello, cresce il rischio all’incrocio della Coop”

Written by admin• 12:34 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Enrico Bruni, Consigliere comunale.

“Da alcuni giorni i semafori all’incrocio di Cisanello, in prossimità della Coop, risultano spenti e non funzionanti. Si tratta di un nodo viario ad altissima intensità di traffico, percorso quotidianamente da residenti, lavoratori e da numerosi mezzi diretti all’ospedale. L’assenza dell’impianto semaforico sta rendendo la circolazione particolarmente critica, aumentando sensibilmente il rischio per automobilisti e pedoni. A fronte delle ripetute segnalazioni dei cittadini, sarà presentata un’interrogazione per chiarire le cause del malfunzionamento, comprendere perché il disservizio si protragga da più giorni e conoscere i tempi previsti per il ripristino del servizio.“, conclude la nota stampa.

