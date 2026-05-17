Samuele Angori: “I nostri tifosi ci hanno fatto capire cosa vogliono da noi. Vanno solo applauditi”

Written by Redazione• 2:57 pm• Pisa SC

PISA – Nel post gara della sfida al Napoli in sala stampa a commentare il momento dei nerazzurri il terzino Samuele Angori.

di Antonio Tognoli

Sul cambio tecnico. “Non e mai facile cambiare in corso di stagione. Hiljemark arrivava da un altro campionato e quindi si è dovuto ambientare. Non mi sento però di giudicare nè il lavoro di Gilardino nè quello di Hiljemark. In qualche gara meritavamo sicuramente di più e gli episodi non sono girati a favore. In una stagione come quest’anno non era facile lavorare“

Sui tifosi. “I nostri tifosi ci hanno fatto capire cosa pretendono da noi. Gli fanno fatti solo i complimenti e chiedere scusa per questa brutta annata“.

Sul futuro. “Penso che non sia il momento di parlarne in una giornata così triste. Per quanto mi riguarda ho un contratto con il Pisa per il 2028. Sarà la società a prendere le decisioni per il prossimo anno“.

Su Marin. “E’ stato un compagno fondamentale. Uomo spogliatoio e giocatore che si fa sempre sentire. Oggi era la sua ultima partita all’Arena si è preso i giusti applausi, perchè qui ha fatto davvero uno step importante e i tifosi glielo hanno riconosciuto“.

Last modified: Maggio 17, 2026