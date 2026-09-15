Bright-Night 2026, a Pisa molti eventi per la Notte europea della ricerca

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PISA – Venerdì 25 settembre torna BRIGHT-NIGHT, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, promossa dalla Commissione Europea. L’edizione 2026 sarà dedicata al tema del “prendersi cura”, inteso come responsabilità verso le persone, le comunità e l’ambiente.

A Pisa il cuore della manifestazione saranno le quattro Piazze della Ricerca: Innovation alle Logge dei Banchi, Health in Largo Ciro Menotti, Community in Piazza dei Cavalieri e Planet in Piazza Santa Caterina. Laboratori, esperimenti dal vivo e attività per bambini permetteranno di conoscere il lavoro di ricercatrici e ricercatori dell’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant’Anna e dei principali enti di ricerca cittadini.

In programma oltre 200 eventi, di cui 80 nelle piazze, più di 50 nelle sedi degli enti di ricerca e oltre 70 iniziative riservate alle scuole nella mattina del 25 settembre. Musei, biblioteche, sedi universitarie e centri di ricerca ospiteranno inoltre visite guidate, conferenze, giochi e workshop.

Tra le novità figura l’installazione fotografica diffusa “Bright Urban Science – Pisa città della scienza” di Irene Taddei, visitabile dal 18 al 25 settembre in Piazza Cavallotti, via Oberdan e Piazza Chiara Gambacorti. La manifestazione sarà anticipata dagli spettacoli “Il violino magico”, il 20 settembre alla Chiesa di Sant’Anna, e “C’era una volta… un pezzo di legno”, il 23 settembre alla Scuola Normale.

Durante la giornata del 25 settembre sono previste visite nei musei dell’Università e all’archivio storico della Normale, mentre la Scuola Sant’Anna proporrà anche “Stroncate Scientifiche Live”, dedicato a fake news e luoghi comuni. Il Cnr aprirà la propria sede con iniziative sull’arte, i fondali marini e le neuroscienze.

A chiudere la serata sarà il videomapping “Taking care Pisa. Pisa, City of Science”, che trasformerà le Logge dei Banchi attraverso immagini, luci e musica originale.

«Bright-Night è una grande festa della scienza e un’occasione preziosa per avvicinare la ricerca alla vita quotidiana delle persone – dichiara il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi –. Invitiamo cittadine e cittadini, soprattutto i più giovani, a incontrare le ricercatrici e i ricercatori e a scoprire una scienza aperta e attenta ai bisogni della società».

La manifestazione coinvolgerà circa mille ricercatrici e ricercatori in tutta la Toscana. Iniziative sono previste anche a Firenze, Siena, Lucca, Arezzo, Grosseto, Livorno, Pontedera, Prato, San Giovanni Valdarno e San Casciano dei Bagni, con laboratori, spettacoli, passeggiate scientifiche e incontri aperti al pubblico. Il programma completo è disponibile sul sito www.bright-night.it.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 15, 2026