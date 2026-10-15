“Amare senza possedere. Diritto di vivere senza paura” allo Skyline a Pisa

Written by Redazione• 4:38 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Politica

PISA – Il circolo PD Leopolda Pisa, insieme alla conferenza delle Donne democratiche e ai Giovani democratici di Pisa, organizza l’incontro pubblico “Amare senza possedere. Diritto di vivere senza paura”, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18 presso il locale Skyline, in largo Ciro Menotti a Pisa.

Un’occasione di riflessione aperta alla città su un tema drammaticamente urgente. Di fronte all’aumento dei casi di violenza contro le donne, il Partito democratico vuole ribadire con forza la propria presenza, promuovere consapevolezza e riaffermare il diritto fondamentale di ogni donna a vivere senza paura.

L’incontro vedrà gli interventi di Angela Giacovelli, autrice del libro “Eco e Narciso, una storia diversa”, e di Linda Sozzi, avvocata specialista in Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni. I saluti introduttivi saranno a cura di Ilaria Fiori, portavoce delle Donne democratiche di Pisa. A moderare il dibattito sarà Ivana Cerato, della conferenza delle Donne democratiche di Pisa.

Al termine dell’incontro, per chi vorrà fermarsi, è previsto un aperitivo conviviale al costo di 12 euro a persona. Per ragioni organizzative con il locale, è richiesta la conferma per l’aperitivo entro venerdì 16 ottobre. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

Per conferme e informazioni (anche WhatsApp):

338 591 0998/349 098 7300

Last modified: Ottobre 16, 2026