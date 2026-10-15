Pontedera, tornano i Concerti Animati: 16 appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie

Written by Redazione• 4:06 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 18 ottobre al 30 maggio all’Accademia Musicale, due percorsi tra ascolto, narrazione e scoperta degli strumenti. Prenotazione obbligatoria

PONTEDERA – Musica dal vivo, storie e strumenti da scoprire fin dai primi anni di vita. Tornano i Concerti Animati dell’Accademia Musicale Pontedera, con una terza stagione che propone 16 appuntamenti da ottobre 2026 a maggio 2027, tutti a ingresso gratuito grazie al contributo del Comune di Pontedera e della Fondazione Pisa.

Il programma si articola in due percorsi: “Dentro la Musica”, dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, e “RacConcerti”, pensato per la fascia dai 3 ai 10 anni.

Il debutto è previsto domenica 18 ottobre con “Il Flauto, la Chitarra e il Cajon”, primo incontro di “Dentro la Musica”. Tra cuscini, strumenti e musicisti, i bambini potranno ascoltare, muoversi e interagire liberamente, esplorando il rapporto tra suono, corpo ed emozioni. Nel corso della stagione si alterneranno quartetti d’archi e di fiati, jazz e sonorità brasiliane.

Gli incontri di questo ciclo prevedono due turni: dalle 10.30 alle 11.15 per i bambini da 0 a 3 anni e dalle 11.30 alle 12.15 per quelli da 3 a 6 anni.

Domenica 25 ottobre prenderanno invece il via i “RacConcerti” con “La Mostra di Mostri Sonori”, di e con Matteo Frasca. Gli appuntamenti, in programma dalle 17 alle 18, intrecceranno musica, teatro, narrazione e gioco. Tra i titoli in cartellone figurano “Foreste di Rampicanti”, gli incontri “Porta un Cuscino”, “RacConcerto Piano & Forte”, “Storie di Giocattoli” e “Detective Musicale per un giorno…”.

La conclusione sarà il 30 maggio con “Le Gioie di Beethoven”, che riunirà i due percorsi con la JuniorOrchestra, Matteo Frasca e Luigi Nannetti, in uno spazio all’aperto ancora da definire.

Salvo diversa indicazione, i concerti si svolgeranno nella sede dell’Accademia Musicale Pontedera, in corso Matteotti 81. La prenotazione è obbligatoria e la capienza è di 60 persone per concerto o turno, compresi bambini e accompagnatori. Sono ammessi al massimo due familiari per bambino; gli organizzatori invitano, quando possibile, a partecipare con un solo accompagnatore per consentire l’accesso a più bambini.

Informazioni e prenotazioni sul sito www.ampontedera.it, nella sezione “News ed eventi”, al numero 0587 212124, anche tramite WhatsApp, oppure scrivendo a segreteria@ampontedera.com.

Last modified: Ottobre 15, 2026