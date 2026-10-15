Sms su prenotazioni sanitarie urgenti, l’Asl avverte: “Non richiamate quei numeri”

Segnalati messaggi che imitano il Cup con diciture come “Centro Unico Primario” o “Centro Unico Polivalente”. Possibili tentativi di truffa
PISA – Un SMS che invita a chiamare un numero per ricevere informazioni urgenti su una prenotazione sanitaria. È il contenuto dei messaggi sospetti segnalati da diversi cittadini all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, che invita a prestare attenzione e a non ricontattare i recapiti indicati.
I messaggi utilizzano denominazioni come “Centro Unico Primario” o “Centro Unico Polivalente”, cercando di far credere ai destinatari che la comunicazione provenga dal Centro Unico Prenotazioni, il Cup.
In diversi casi, chi ha richiamato ha riferito di essere stato trattenuto a lungo in attesa da operatori sconosciuti. Secondo le informazioni disponibili all’Azienda, potrebbe trattarsi di tentativi di truffa tramite SMS, finalizzati a sottrarre dati personali o generare costi telefonici a carico degli utenti.
L’Asl precisa che non invia messaggi con numeri da ricontattare per prestazioni urgenti e raccomanda ai cittadini di non chiamare i recapiti contenuti negli SMS sospetti.Last modified: Ottobre 15, 2026