Al Parterre di San Giuliano torna la quarta edizione di Bagni di Vino

Written by Redazione• 1:58 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Torna per la quarta edizione consecutiva Bagni di Vino, la kermesse enogastronomica che ogni giugno trasforma il Parterre di San Giuliano Terme in un luogo dove il vino incontra la musica, il cibo, le persone e il territorio.

Per due serate — il 19 e il 20 giugno, dalle 19 alle 24 — il Parterre comunale si trasforma in uno spazio immersivo e sensoriale in cui i visitatori avranno la possibilità di incontrare direttamente i produttori vinicoli delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara e degustare vini di qualità abbinati a proposte gastronomiche curate da attività locali, il tutto immersi in un’atmosfera calda e informale, nel verde, con luci soffuse, musica dal vivo e DJ set.

Sedici, per ora, i produttori della Toscana centro-settentrionale protagonisti delle due serate. La metà del territorio pisano: da Calci arrivano la Fattoria San Vito e la Tenuta Crespignano-Tellini, da Terricciola le Tenute Lunelli e L’Agona Vini, da Montescudaio Simone Setti, da Crespina-Lorenzana la Fattoria Uccelliera e da San Miniato il Podere Pellicciano, oltre al Frantoio di Vicopisano. Quattro, invece, arrivano dalla Lucchesia: la Tenuta Mariani da Massacciuccoli, la Tenuta del Buonamico da Montecarlo, La Mimosa da Capannori e la società agricola Manuel Pulcini da Lucca. Infine, altrettanti da Massa Carrara: l’azienda agricola Ricciotti Francesco da Sarzana, mentre il Podere Scurtarola e l’azienda agricola “Il Sogno” e Rosalba Dell’Ertola da Massa.

“Per il quarto anno consecutivo sarà ancora Bagni di Vino ad aprire l’Estate Sangiulianese, un evento e una kermesse che nelle precedenti tre edizioni ha riscontrato un notevole successo e a cui teniamo in modo particolare perché mette al centro i marchi enologici locali e i prodotti del lungomonte pisano e della filiera corta – afferma il sindaco Matteo Cecchelli -. Le radici delle nostre comunità, come quelle di buona parte della Toscana, infatti, sono agricole e contadine: per questo riteniamo che far conoscere la qualità dei nostri prodotti tipici sia uno dei modi migliori per valorizzare e promuovere il nostro territorio mantenendo il legame con la storia e il presente delle comunità che vi abitano”.

“Durante queste due serate i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire e degustare alcune delle eccellenze enologiche della Toscana settentrionale, assaporando piatti autentici della cucina dei nostri territori e ascoltando musica dal vivo in un’atmosfera accogliente e conviviale – aggiunge l’assessora alle attività produttive e alla cultura Angela Pisano -. Bagni di Vino è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate sangiulianese, un’esperienza curata in ogni dettaglio e pensata per chi vuol vivere il vino come cultura e non come consumo”.

“Oggi i territori competono sulla capacità di generare narrazioni autentiche, non solo presenze – conclude Gianluca Bovoli, responsabile della Black Swan brand consultants, l’agenzia che per il secondo anno consecutivo organizza la kermesse arrivata alla sua quarta edizione -. Bagni di Vino è la risposta concreta a questa sfida: un format che ogni anno accumula storia, fedeltà e risonanza, trasformando un luogo in un’identità. È la prova che il branding territoriale è tra gli investimenti più lungimiranti che un’amministrazione possa fare e che cultura, qualità e accessibilità possono stare nello stesso racconto.“

L’ingresso è libero ma per partecipare alle degustazioni è possibile acquistare un carnet degustazione che include un calice di “Bagni di Vino”, una sacchetta porta calice e quattro token assaggio (13 euro in prevendita, 15 euro alle casse nei due giorni di “Bagni di Vino”). Agli stand presenti sarà possibile anche assaggiare piatti locali pensati per accompagnare ed esaltare i vini in degustazione.

Due gli spettacoli musicali in programma: venerdì 19 sale sul palco il “Tree Jazz Quartet” con la voce di Grazia Broggi e Roberto Brambilla alla chitarra, Franco Tripodi al basso elettrico e Luca Casiraghi alla batteria. Sabato 20, invece, sarà la volta del “Trio delle Meraviglie”, un viaggio attraverso decenni di musica anglosassone e americana a cura di Christian Secchi (chitarra e voce), Sammy Marconcini (basso e voce) e Federico Barsanti (chitarra).

Ulteriori informazioni e prenotazioni del carnet degustazioni sul sito www.bagnidivino.it e sui profili facebook e instagram della kermesse.

Last modified: Giugno 5, 2026