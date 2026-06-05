Gli studenti dell’ITIS “Santucci” al Teatro dei Coraggiosi per “Metamorfoses”

Written by Redazione• 1:39 pm• Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

POMARANCE – Giovedì 4 giugno, alle ore 11.30, gli studenti dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno assistito, al Teatro dei Coraggiosi, allo spettacolo Metamorfoses, portato in scena dalla compagnia portoghese Teatro da Garagem.

La rappresentazione, recitata in lingua portoghese e resa accessibile al pubblico italiano grazie ai sovratitoli, ha proposto una rilettura teatrale delle Metamorfosi di Ovidio, uno dei testi più importanti della letteratura latina e della cultura occidentale.

Attraverso episodi celebri come quelli di Narciso ed Eco, Icaro, Orfeo ed Euridice, la performance ha raccontato storie di personaggi attraversati dal cambiamento, dal desiderio, dalla perdita, dalla ricerca di sé e dalla trasformazione. Temi universali che, a distanza di oltre duemila anni, continuano a interrogare anche il pubblico contemporaneo.

“In un tempo come il nostro, segnato da cambiamenti rapidi e profondi, queste antiche storie continuano a parlare anche a noi, aiutandoci a riflettere sulla natura umana, sulle emozioni e sulle sfide che ogni persona affronta nel corso della propria vita”, ha commentato Marco Pasquinucci.

Lo spettacolo ha rappresentato per gli studenti un’importante occasione per incontrare i classici in una modalità diversa da quella tradizionale: non soltanto attraverso i libri, ma vivendo il teatro come spazio di scoperta, immaginazione e confronto.

Metamorfoses è il secondo appuntamento della rassegna del Festival delle Colline Metallifere organizzata da Officine Papage, alla quale partecipano anche i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Annastella Giannelli, che ha sottolineato il coinvolgimento dimostrato dagli studenti. Già in occasione del precedente spettacolo, Oasi Kebab, portato in scena il 28 maggio dalla compagnia Operazione Miro, alcuni ragazzi che avevano assistito alla rappresentazione mattutina erano tornati la sera insieme alle proprie famiglie.

Lo spettacolo affrontava il tema del disagio adolescenziale e dell’incertezza sul futuro, raccontando la storia di due giovani annoiati che decidono di derubare un venditore di kebab.

“Anche questa volta abbiamo visto interesse e partecipazione da parte dei ragazzi, un segnale importante che conferma il valore educativo e culturale di queste iniziative”, ha osservato Giannelli.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di seguire i canali social e il sito di Officine Papage per conoscere i prossimi appuntamenti del Festival. “Quest’anno il programma è ricchissimo”, conclude Annastella Giannelli.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 giugno 2026, alle ore 21.30, al Piazzone di Pomarance, con lo spettacolo La ricerca della felicità di Stefano Massini.

Last modified: Giugno 5, 2026