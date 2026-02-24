Al Circolo della Stampa di Pisa si parla di Tabucchi e Del Giudice

Written by admin• 9:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Circolo della Stampa di Pisa entra nel pieno dell’attività culturale con un incontro che mette insieme giornalismo e letteratura.

Venerdì 27 febbraio, alle ore 17.30, presso lo Spazio Arsenale Sammartino, in via San Martino a Pisa saranno protagonisti due grandi scrittori italiani: Antonio Tabucchi e Daniele Del Giudice. Entrambi hanno avuto, oltre a una larga fama europea come narratori i cui romanzi hanno appassionato moltissimi lettori, anche carriere giornalistiche su quotidiani importanti come Paese Sera, Corriere della Sera, Repubblica, El Pais, Le Monde. La loro produzione letteraria e pubblicistica è stata di grande spessore civile ed esistenziale.

Ospite del Circolo della Stampa è lo scrittore veneziano Roberto Ferrucci che ha conosciuto entrambi gli autori e con loro ha scambiato esperienze di vita e letterarie. La sua sarà quasi una confessione pubblica con aneddoti e storie che coinvolgono proprio le vicende di vita di Tabucchi e Del Giudice, scomparsi anni fa, ma rimasti nel cuore di tanti lettori italiani. Sarà lo scrittore e giornalista Alessandro Agostinelli a dialogare con Ferrucci di questi due grandi nomi della narrativa. Nell’occasione si parlerà anche dei due libri che Ferrucci ha dedicato a Tabucchi e a Del Giudice. Il primo è ambientato a Lisbona e si intitola “Storie che accadono”; il secondo si intitola “Il mondo che ha fatto” ed è il memoire di una profonda vicenda umana. I libri saranno disponibili all’incontro, tramite la Libreria Pellegrini.

Durante la presentazione ci sarà un collegamento telefonico con un ex-direttore di quotidiani e settimanali che ci regalerà una perla sui due autori scomparsi.

