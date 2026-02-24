Pisa, passo storico per la terza età: costituito il CUPLA provinciale

Written by admin• 9:38 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sulla nascita del CUPLA in provincia di Pisa.

“Nasce il CUPLA della provincia di Pisa: siglato l’atto costitutivo”

“Si compie un passaggio significativo per la rappresentanza e la tutela della terza età nel territorio pisano. Venerdì 20 febbraio, presso la sede della Camera di Commercio di Pisa, è stato ufficialmente sottoscritto l’Atto Costitutivo del CUPLA (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo) della provincia di Pisa. Il nuovo organismo nasce con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le associazioni dei pensionati, superando logiche di frammentazione e isolamento. Il CUPLA non si pone infatti come alternativa alle singole sigle aderenti, ma come strumento di valorizzazione e potenziamento della loro azione, offrendo una sede comune di confronto e una voce unitaria capace di rappresentare in modo più incisivo le istanze di migliaia di anziani e pensionati provenienti dal mondo dell’impresa e del lavoro autonomo. Nonostante le differenti appartenenze associative, il Coordinamento vede la convergenza di sette realtà del territorio: ANAP Confartigianato, CNA Pensionati e FNPA Casartigiani per il comparto artigiano; 50&Più Confcommercio e FIPAC Confesercenti per il settore commercio e servizi; Federpensionati Coldiretti e Pensionati CIA per il comparto agricolo. Un’alleanza che garantisce una rappresentanza complessiva di circa 40 mila pensionati nella provincia di Pisa. In base a quanto previsto dallo statuto, il coordinamento provinciale seguirà un principio di rotazione tra le associazioni aderenti. Per il primo mandato, della durata di 24 mesi, è stato nominato Coordinatore provinciale Francesco Burgalassi (ANAP Confartigianato). Al suo fianco, nel ruolo di Vice Coordinatore, Marina Pansera (50&Più). Completano la struttura di governance i rappresentanti designati dalle associazioni partecipanti: Sandro Ciulli (CNA Pensionati), Fulvio Salvadori (Federpensionati Coldiretti), Gabriele Lo Cicero (FIPAC Confesercenti), Primo Bellucci (Pensionati CIA) e Mari Silvia (FNPA Casartigiani). Con la costituzione del CUPLA provinciale, le associazioni firmatarie avviano un percorso condiviso finalizzato a rafforzare il dialogo con le istituzioni locali e a promuovere iniziative a sostegno dei diritti, del benessere e della qualità della vita dei pensionati del lavoro autonomo.“, conclude il comunicato stampa.

Comunicato stampa a firma congiunta delle sette sigle aderenti.

Last modified: Febbraio 24, 2026