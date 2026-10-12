A Pontedera “Il viaggio che nutre”: ampia partecipazione all’incontro dedicato all’alimentazione nei primi 1000 giorni di vita

Written by Redazione• 2:27 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Grande partecipazione nei giorni scorsi a Villa Crastan, a Pontedera, per l’incontro informativo “Il viaggio che nutre”, iniziativa dedicata al tema dell’alimentazione nei primi 1000 giorni di vita del bambino.

L’evento è stato condotto dalle mediche, dalle ostetriche e dalle infermiere del consultorio e del reparto di ostetricia e pediatria dell’ospedale “Lotti” di Pontedera, in collaborazione con i pediatri di libera scelta dell’Officina Pediatrica e con i professionisti dell’Unità di igiene pubblica e nutrizione.

Il percorso ha preso avvio venerdì 2 ottobre, con una suggestiva tappa sul battello lungo l’Arno, ed è poi approdato al Centro Famiglia di Pontedera, dove le mamme partecipanti hanno ricevuto un disegno realizzato e colorato dai bambini del doposcuola.

Attraverso un percorso gioco dedicato alla nutrizione nelle diverse fasi dei primi 1000 giorni di vita, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire un tema fondamentale per la salute dei bambini. Il percorso ha affrontato l’importanza dell’alimentazione già nel periodo che precede la gravidanza, passando poi per l’allattamento materno e lo svezzamento.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e condivisione grazie alle attività proposte dai clown dell’associazione Clown Dottori, che hanno coinvolto grandi e piccoli.

Gli organizzatori ringraziano l’Amministrazione comunale e tutti i partecipanti per il contributo offerto alla buona riuscita dell’iniziativa.

Nella foto allegata sono presenti le mediche, le ostetriche e le infermiere del consultorio e del reparto di ostetricia e pediatria dell’ospedale “Lotti” di Pontedera.

Last modified: Ottobre 12, 2026