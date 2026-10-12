Nuovo terminal di Pisa, Petrucci: “Ora più attenzione ai lavoratori e rotte intercontinentali”

Written by Redazione• 2:17 pm• Pisa, Politica

Il vicepresidente del Consiglio regionale accoglie positivamente l’inaugurazione e chiede a Toscana Aeroporti di migliorare le condizioni del personale

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci.

«Una bellissima notizia, a cui aggiungo un “finalmente”». Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci commenta l’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto di Pisa, sottolineando la necessità di ampliare gli spazi dello scalo.

«Gli spazi della struttura stavano infatti soffrendo molto ed era necessaria una nuova ala per dare respiro all’aerostazione», afferma Petrucci, auspicando una completa rinascita dell’aeroporto.

Al giudizio positivo sull’intervento si accompagna un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori, che, secondo il consigliere, non avrebbero ricevuto un adeguato riconoscimento durante la cerimonia.

«In questi mesi hanno operato con carichi di lavoro altissimi, sotto forte pressione e in spazi angusti e non ottimali. Senza il loro impegno, lo scalo non registrerebbe i numeri odierni», dichiara. Petrucci invita quindi Toscana Aeroporti a ridurre gli aspetti conflittuali e migliorare le condizioni di lavoro del personale.

Il vicepresidente guarda anche allo sviluppo dei collegamenti internazionali, chiedendo di puntare su rotte intercontinentali dirette verso Nord America, America Latina, Asia e Africa.

«La Toscana è una delle mete più ambite a livello internazionale: dobbiamo pensare in grande, andando oltre i pur ottimi numeri attuali», conclude Petrucci, indicando l’obiettivo di uno scalo capace di attrarre visitatori da tutto il mondo.

Last modified: Ottobre 12, 2026