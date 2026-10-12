Nasce Traent Hub, Il nuovo Tech Hub di Pisa: nel cuore di Pisa in piazza Garibaldi il nuovo spazio dedicato all’innovazione e ai talenti digitali

Written by Redazione• 3:02 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

L’inaugurazione giovedì 22 ottobre in Piazza Garibaldi a Pisa

PISA – Nel cuore di Pisa nasce Traent Hub, un nuovo spazio dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alla crescita dei nuovi talenti digitali. In Piazza Garibaldi, all’interno di un palazzo storico, prende vita il nuovo Tech Hub che collaborerà in sinergia con ConfCom Confcommercio Pisa in un percorso che avrà l’obiettivo e l’ambizione di supportare e rappresentare concretamente le imprese nel loro cammino verso l’innovazione.

Il Traent Hub aprirà le sue porte con l’inaugurazione di giovedì 22 ottobre, è una residency gratuita e permanente ideata per accogliere persone e professionalità capaci di costruire il futuro: founder, developer, ricercatori, tech builder, domain innovator e studenti che proprio nel centro storico di Pisa potranno incontrarsi, lavorare e sviluppare nuove idee, in un ambiente aperto alla condivisione e alla contaminazione.

“Il mondo sta cambiando rapidamente e le imprese del commercio, turismo, servizi, cultura, trasporti e professioni che rappresentiamo devono stare al passo con i tempi, anticipare e cogliere certe evoluzioni come quella rappresentata da Traent Hub” – afferma il direttore generale di ConfCom Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “una realtà che vede giovani professionisti altamente qualificati che operano nel cuore della città e a disposizione di start up e imprese, un punto di riferimento importantissimo verso l’innovazione, la digitalizzazione e la crescita, in particolar modo per le piccole e medie imprese che rappresentano il 94% del tessuto economico nazionale e che spesso non hanno un accesso immediato a opportunità di questo tipo”.

“Traent Hub non è un semplice coworking, ma un ecosistema di persone e competenze nel quale tecnologia, ricerca, impresa e creatività possono dialogare e generare nuove possibilità” spiega il Ceo di Traent, Federico D’Annunzio “Uno spazio aperto e gratuito, nel quale chi costruisce, ricerca e immagina nuove soluzioni possa incontrarsi e contaminarsi. Siamo un’azienda privata che costruisce sistemi e infrastrutture di fiducia e che rendono il dato un valore economico e abbiamo scelto di investire a Pisa per la grande capacità di innovazione e per radicarci sul territorio partendo da un luogo storico della città come il Casino dei Nobili, che ospiterà un vero spazio di aggregazione locale e globale per talenti selezionati”.

“L’amministrazione comunale esprime le proprie congratulazioni per l’apertura di Traent Hub, una nuova realtà che contribuisce a rafforzare il ruolo della città come luogo di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico” le parole dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini. “Iniziative come questa rappresentano un’importante opportunità per favorire la collaborazione tra imprese, professionisti e mondo della ricerca, promuovendo la crescita del territorio e creando nuove prospettive per le giovani generazioni. A Traent e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro e di un percorso ricco di successi, nella convinzione che investire in innovazione significhi investire nel futuro della nostra comunità”.

“La nascita di Traent Hub si inserisce in un percorso dove il rapporto con il tessuto imprenditoriale assume un ruolo centrale per supportare e rappresentare concretamente le imprese nel loro percorso di trasformazione, intercettando le esigenze di quelle realtà che guardano al futuro e sono interessate a implementare soluzioni innovative e tecnologiche” afferma la presidente di ConfCom Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Vanessa Palumbo, Luca Nicoli e Pietro Guardati di Traent Hub.

In un contesto dove la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica stanno modificando profondamente il modo di fare impresa, Traent Hub rappresenta un’occasione concreta per fare match tra mondo imprenditoriale e nuove competenze digitali. Un elemento fondamentale per accompagnare le aziende nell’adozione di nuove tecnologie, nello sviluppo di competenze e nella costruzione di nuovi modelli di business.

L’obiettivo è contribuire alla crescita di un ecosistema locale capace di attrarre talenti, favorire la nascita di nuovi progetti e rafforzare il collegamento tra innovazione e impresa, in un nuovo spazio dove la storia di Pisa si connette con il futuro.

Last modified: Ottobre 12, 2026