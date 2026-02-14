A fuoco un veicolo sotto il cavalcavia della superstrada

Written by admin• 8:45 am• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Miniato, TOP NEWS HOME PAGE

SAN MINIATO – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 21:28 di venerdì 13 febbraio in via Trento nel comune di San Miniato, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

Il veicolo, parcheggiato sotto un cavalcavia della SGC Fi-Pi-Li, è stato completamente distrutto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’intervento. Non si segnalano tuttavia danni strutturali al cavalcavia.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di San Miniato per i rilievi e gli accertamenti di loro competenza.

Last modified: Febbraio 14, 2026