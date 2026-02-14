Spari e paura a Montecalvoli: ragazzo ucciso in strada un ragazzo di 26 anni

Written by admin• 8:58 am• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

MONTECALVOLI – Un’esecuzione in pieno centro ha sconvolto la comunità di Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, dove un giovane di 26 anni di origine albanese, ha perso la vita all’alba, raggiunto da alcuni colpi da arma da fuoco al collo.

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, quando il ragazzo si trovava sembra in compagnia di un amico. Secondo una prima ricostruzione un altro veicolo si sarebbe avvicinato e dall’interno sarebbero stati esplosi alcuni colpi che non gli hanno lasciato scampo. L’auto si è fermata poco dopo, mentre i responsabili si sarebbero dileguati.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal rumore degli spari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane. Il fatto è accaduto davanti ad un bar vicino alla sede della Misericordia.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

