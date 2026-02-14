Written by Febbraio 14, 2026 8:41 am Pisa, Attualità, Attualità, Cascina, Cronaca, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Auto si ribalta e termina nel fosso

HomePisa, Attualità, Attualità, Cascina, Cronaca, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGEAuto si ribalta e termina nel fosso

CASCINA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 20:42 in via Macerata, nel comune di Cascina, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato terminando la propria corsa nel fosso adiacente alla carreggiata.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estrarre l’uomo dall’abitacolo, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Cascina per i rilievi di legge e per accertare le cause del sinistro.

Last modified: Febbraio 14, 2026
Previous Story
Fisascat CISL Pisa: “Grave proroga dell’appalto nei nidi e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pisa, senza confronto né trasparenza”
Next Story
A fuoco un veicolo sotto il cavalcavia della superstrada

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti