Auto si ribalta e termina nel fosso

CASCINA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 20:42 in via Macerata, nel comune di Cascina, a seguito di un incidente stradale.
Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato terminando la propria corsa nel fosso adiacente alla carreggiata.
Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estrarre l’uomo dall’abitacolo, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Cascina per i rilievi di legge e per accertare le cause del sinistro.