ZTL stadio, dubbi su un varco di via Napoli, La Città Ecologica: “Cartello spento durante Pisa-Napoli”

Written by Redazione• 8:58 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica aps.

“Un varco della ZTL stadio non attivo proprio nel giorno di una partita ad alta affluenza. È quanto viene segnalato in via di Gello, all’altezza di via Napoli, dove nella mattinata di domenica 17 maggio, alle 11.32, meno di mezz’ora prima del fischio d’inizio di Pisa-Napoli, il pannello luminoso indicava che la Zona a Traffico Limitato non era attiva.“.

“Secondo la segnalazione, una pattuglia della Polizia Municipale presente sul posto avrebbe spiegato che il cartello risultava guasto e che l’accesso era consentito. Una situazione che, secondo quanto riportato, si sarebbe già verificata anche in occasione della precedente gara casalinga del Pisa, disputata il 1° maggio contro il Lecce.“, prosegue il comunicato.

“Da qui una serie di interrogativi: si tratta realmente di un guasto tecnico oppure di una scelta precisa? E, nel caso di un malfunzionamento noto da tempo, perché non si è intervenuti per la riparazione o predisposto un presidio alternativo? La questione riguarda soprattutto l’efficacia dell’intero sistema di regolazione del traffico attorno all’area stadio. Un singolo varco non controllato, viene osservato, rischia infatti di compromettere il funzionamento complessivo della ZTL durante eventi che richiamano migliaia di persone.“.

“L’auspicio è che, in vista dell’inizio del prossimo campionato, Pisamo possa chiarire la situazione ed eventualmente risolvere il problema, nel caso si tratti effettivamente di un guasto tecnico.“, conclude la Città Ecologica.

Last modified: Maggio 21, 2026