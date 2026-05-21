Torna “Montopoli si racconta”: al via le candidature per la seconda edizione della rassegna letteraria

Written by Redazione• 11:43 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Dopo il successo della prima edizione, torna “Montopoli si racconta: voci e parole di autori e autrici del territorio”, la rassegna promossa dal Comune di Montopoli in Val d’Arno dedicata alla valorizzazione della scrittura e della lettura. È stato infatti pubblicato l’avviso per partecipare alla nuova edizione dell’iniziativa.

Lo scorso anno la manifestazione aveva coinvolto 26 autori in una vera maratona letteraria, arricchita dalla presenza di ospiti come il giornalista Stefano Nazzi e lo scrittore locale Gabriele Cavallini.

«Vogliamo ricreare quel clima di confronto e scambio che ha caratterizzato la prima edizione – spiegano dall’amministrazione comunale – offrendo a tutti la possibilità di raccontarsi e valorizzare il proprio talento».

Il bando è aperto ad autori e autrici di tutte le età, compresi i minorenni, residenti a Montopoli in Val d’Arno e nei Comuni del Comprensorio del Cuoio: Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Fucecchio e Santa Maria a Monte.

Potranno partecipare opere di ogni genere – dai gialli ai romanzi di formazione, dalla narrativa per ragazzi alla poesia – con candidature da presentare entro il 15 giugno 2026.

La documentazione dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo info@pec.comune.montopoli.pi.it, allegando modulo compilato, documento d’identità e copia dell’opera in formato PDF.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura ai numeri 0571 449824 o 0571 449843, oppure scrivere a ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it.

Last modified: Maggio 21, 2026