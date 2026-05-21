“Un Poster per la Pace”: a Casciana Terme la premiazione del concorso internazionale del Lions Club Pontedera

Written by Redazione• 11:13 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Sabato 23 maggio il Palazzo Poggi – Salone delle Terme di Casciana ospiterà la cerimonia di premiazione di “Un Poster per la Pace”, il concorso internazionale promosso dal Lions Club Pontedera, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari e la collaborazione delle Terme di Casciana.

L’iniziativa, nata nel 1988 e rivolta ai ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, coinvolge ogni anno centinaia di migliaia di studenti nel mondo, invitandoli a riflettere attraverso l’arte sui temi della pace, della solidarietà e della convivenza tra i popoli. Il Lions Club Pontedera aderisce al progetto dal 1998-1999 e l’edizione 2025-2026 segna il 28° anno di attività sul territorio.

Nel pomeriggio sarà inaugurata una mostra negli spazi d’ingresso delle Terme, con l’esposizione delle riproduzioni dei 37 poster vincitori internazionali, dei lavori premiati dal Lions Club Pontedera negli ultimi quindici anni e degli elaborati realizzati dagli studenti partecipanti all’edizione di quest’anno. L’esposizione resterà aperta per una settimana.

Alle 17 prenderà il via la cerimonia di premiazione alla presenza di rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici, docenti, famiglie e membri del Distretto Lions Toscana.

«Crediamo che la scuola sia uno spazio di crescita umana e civile – sottolinea l’assessora alla scuola Alessandra Dal Canto – e iniziative come questa aiutano i ragazzi a riflettere sul valore della pace, del rispetto reciproco e della responsabilità».

L’evento è aperto alla cittadinanza.

Last modified: Maggio 21, 2026