Montefoscoli torna a riempirsi di libri: al via la terza edizione di “Montefoscolibrì”

Written by Redazione• 11:27 am• Palaia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PALAIA- Libri, incontri con autori, laboratori e attività per tutte le età: il 23 e 24 maggio torna a Montefoscoli “Montefoscolibrì”, la rassegna del libro promossa dal Museo della Civiltà Contadina, giunta alla sua terza edizione e ormai appuntamento atteso da appassionati di lettura, famiglie e curiosi.

La manifestazione prenderà il via sabato 23 maggio alle 16.30 con la premiazione della nona edizione del premio letterario e la presentazione di un saggio della scrittrice Barbara Lozzi negli spazi del Museo della Civiltà Contadina.

Il giorno successivo, domenica 24 maggio, vicoli e piazze del borgo si trasformeranno in un palcoscenico dedicato alla lettura, con presentazioni di libri di narrativa e poesia alla presenza di autori e autrici. Tra gli ospiti attesi Fabrizio Falchi, Elena Magnani, Tommaso Giani, Nadia Chiaverini e Cristiana Vettori.

Il programma prevede inoltre laboratori per bambini e ragazzi, stand di libri nuovi e usati, attività per le famiglie e visite al Museo della Civiltà Contadina. In calendario anche una lettura animata a cura della libreria Spazio Y di Cascina.

A chiudere la rassegna sarà lo spettacolo per bambini “Il gatto e la volpe” della compagnia Teatro di Bò.

«La lettura rappresenta uno strumento fondamentale di crescita, conoscenza e partecipazione culturale – sottolinea la consigliera alla cultura Eleonora Tomba –. Avvicinare le nuove generazioni ai libri significa investire nel futuro culturale del territorio».

Last modified: Maggio 21, 2026