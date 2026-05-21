“Un tè per Alice” arriva a Pisa: un viaggio teatrale tra memoria, sogno e realtà

Written by Redazione• 10:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Prosegue il percorso della IV edizione di Primavera di Danza Musica Teatro con “Un tè per Alice”, spettacolo in programma venerdì 22 maggio alle ore 20 ai Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac a Pisa. La rassegna, curata dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore/Movimentoinactor Teatrodanza con la direzione artistica di Flavia Bucciero, continua a esplorare i linguaggi della scena contemporanea tra teatro, danza e sperimentazione.

Scritto e diretto da Riccardo Monopoli, lo spettacolo vede protagonista Alice Monica Vergassola, con musiche, audio e scenografie firmate da Paolo Liberali, e propone una rilettura originale del mondo creato da Lewis Carroll.

In questa nuova versione Alice non è più una bambina: il ritorno nella vecchia casa di campagna riapre ricordi, interrogativi e presenze del passato. Il Bruco, lo Stregatto, il Cappellaio Matto e la Regina riaffiorano come figure sospese tra memoria e immaginazione, accompagnando la protagonista – e il pubblico – in un percorso che indaga il sottile confine tra realtà e sogno.

Tra musica, parole e immagini sceniche, “Un tè per Alice” costruisce un’atmosfera poetica e visionaria, inserendosi nel programma della rassegna che proseguirà fino al 21 giugno con nuovi appuntamenti dedicati alla ricerca artistica contemporanea.

Il prossimo spettacolo in calendario sarà “Stabat Mater” della Compagnia CON.COR.D.A./Movimentoinactor, in programma il 5 giugno.

Biglietti: intero 8 euro, ridotto 6 euro.

Info e prenotazioni: WhatsApp +39 342 0787727 – concorda.promozione@gmail.com

Last modified: Maggio 21, 2026