Polizia Locale Unione Valdera, dal 1° giugno arriva il numero unico: sarà lo 0587 299900

Written by Redazione• 9:13 am• Attualità, Pontedera

PISA- Un solo numero da ricordare per contattare la Polizia Locale dell’Unione Valdera. A partire dal 1° giugno 2026, cittadine e cittadini degli otto Comuni dell’Unione – Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera – potranno rivolgersi al Corpo attraverso un unico recapito: 0587 299900.

La novità supera il sistema attuale, che prevedeva numeri differenti per ciascun comando territoriale, e punta a rendere più semplice e immediato il contatto con la Polizia Locale per segnalazioni, richieste di intervento e informazioni.

L’Unione Valdera ha previsto un periodo di transizione di sei mesi, dal 1° giugno al 31 dicembre 2026: durante questa fase i vecchi numeri resteranno attivi, mentre dal 2027 il nuovo recapito diventerà l’unico riferimento telefonico.

«Un numero unico significa avere un punto di riferimento chiaro e immediato, indipendentemente dal Comune in cui ci si trova», sottolinea la presidente dell’Unione Valdera Arianna Buti, parlando di un intervento pensato per semplificare concretamente la vita quotidiana dei cittadini.

Per il sindaco delegato alla Polizia Locale Matteo Franconi, si tratta di un ulteriore passo verso un corpo sempre più integrato: «Non è solo una modifica tecnica, ma uno strumento che consentirà un coordinamento operativo più efficace e tempi di risposta più rapidi».

Il dirigente della Polizia Locale Francesco Frutti inserisce il provvedimento in un percorso più ampio di modernizzazione del servizio, già avviato con il rinnovo del vestiario e del parco mezzi: «L’obiettivo è costruire un Corpo sempre più uniforme, efficiente e riconoscibile su tutto il territorio».

L’invito ai cittadini è semplice: salvare fin da subito il nuovo numero in rubrica.

Last modified: Maggio 21, 2026