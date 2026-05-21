Violenza contro gli operatori sanitari: a tre anni dall’omicidio di Barbara Capovani, sirinnova l’emergenza

Written by Redazione• 12:21 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Riceviamo il comunicato stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pisa esprime forte preoccupazione dopo l’arresto di un 28enne a Pontedera, accusato di stalking e minacce di morte nei confronti di medici e infermieri del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’ospedale Santa Chiara.

Tra gli episodi contestati emergerebbe anche un inquietante riferimento all’omicidio della psichiatra Barbara Capovani, uccisa il 21 aprile 2023 da un ex paziente nei pressi dello stesso ospedale. Un richiamo che riporta al centro un tema che, a distanza di tre anni da quella tragedia, resta ancora aperto: la sicurezza degli operatori sanitari.

Secondo l’Ordine, medici, infermieri e professionisti della salute continuano a lavorare in contesti sempre più esposti a episodi di aggressività e intimidazione, soprattutto in ambiti complessi come quello della salute mentale.

Pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto da magistratura e forze dell’ordine, l’Ordine sottolinea la necessità di rafforzare in modo concreto le tutele per il personale sanitario attraverso investimenti in sicurezza, formazione specifica e strumenti normativi adeguati.

Vicinanza è stata espressa ai professionisti dell’SPDC, che – si legge nella nota – hanno affrontato mesi di forte pressione e difficoltà. «Il loro impegno professionale è un atto di coraggio che merita rispetto e tutela istituzionale».

Per mantenere viva la memoria della dottoressa Capovani, l’Ordine ha inoltre istituito il Premio di Laurea “Barbara Capovani”, dedicato ai giovani medici. La cerimonia della terza edizione è in programma il 10 giugno 2026 nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa, con la partecipazione delle istituzioni e della FNOMCeO.

Last modified: Maggio 21, 2026