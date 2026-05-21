Sanità, venerdì 29 maggio sciopero nazionale: possibili disagi per visite e servizi

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PISA- Possibili disagi in arrivo per utenti e pazienti nella giornata di venerdì 29 maggio 2026. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Adl Varese, Si Cobas, Confederazione Cub, Sgb e Usi-Cit, rivolto ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale, sia del comparto che della dirigenza.

L’Azienda sanitaria informa che potrebbero verificarsi rallentamenti o disservizi nell’erogazione di attività sanitarie e amministrative, sia in ambito ospedaliero che territoriale. Tra i servizi potenzialmente interessati figurano visite, esami, ambulatori, prenotazioni e accettazioni, comprese alcune attività affidate a ditte esterne.

L’Azienda si è scusata anticipatamente con gli utenti per gli eventuali disagi, ricordando che saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.

Tra le attività assicurate rientrano il Pronto Soccorso, l’assistenza ai pazienti ricoverati, i servizi di assistenza domiciliare, la prevenzione urgente, la vigilanza veterinaria, le attività di protezione civile e i servizi tecnici indispensabili al funzionamento delle strutture sanitarie.

Priorità assoluta sarà data alle emergenze e ai pazienti con condizioni cliniche non differibili.

Last modified: Maggio 21, 2026