Zambra, la Lega chiede più sicurezza in via Cammeo e via Profeti

Written by Redazione• 12:57 pm• Cascina, Politica

Meini e Legnaioli presentano un’interrogazione dopo un nuovo sopralluogo: «Servono protezioni, controlli e tempi certi per gli interventi»

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini e Donatella Legnaioli, Consigliere comunali della Lega a Cascina.

Velocità dei veicoli, camion in transito vicino alle abitazioni e dislivelli a bordo strada. Sono le criticità segnalate dalle consigliere comunali della Lega Elena Meini e Donatella Legnaioli, che dopo un nuovo sopralluogo a Zambra e un confronto con i residenti hanno presentato un’interrogazione sulla sicurezza di via Cammeo e via Profeti.

«Sono problemi conosciuti, sui quali in passato sono stati effettuati alcuni interventi, ma le criticità continuano a essere segnalate e non possono considerarsi risolte», dichiarano le consigliere.

In via Cammeo, l’attenzione si concentra sulla velocità e sul passaggio dei mezzi pesanti a ridosso delle case. Secondo quanto riferito dai residenti alle due esponenti della Lega, nei pressi del semaforo una persiana sarebbe stata danneggiata due volte in tre mesi da camion in transito. La richiesta è di installare una protezione che delimiti la carreggiata e renda più sicuro lo spazio davanti alle abitazioni.

In via Profeti, nella zona del campo sportivo, viene invece segnalato un dislivello a bordo strada che, secondo le consigliere, espone al rischio di caduta pedoni e ciclisti. «I dossi già presenti hanno rappresentato un intervento, ma le segnalazioni sulla velocità e sulla sicurezza proseguono. Occorre quindi valutare ulteriori misure e protezioni adeguate, soprattutto nei tratti senza marciapiede».

Con l’interrogazione, Meini e Legnaioli chiedono all’Amministrazione quali azioni intenda adottare, dai controlli sulla velocità alla sistemazione della segnaletica, fino alle protezioni nei punti più esposti.

«Dopo ripetute segnalazioni e sopralluoghi, i cittadini hanno bisogno di sapere quali soluzioni saranno adottate e con quali tempi», concludono le consigliere, chiedendo di verificare l’efficacia degli interventi già realizzati e completare il lavoro sulla sicurezza delle due strade.

Elena Meini, foto di archivio.

Last modified: Ottobre 15, 2026