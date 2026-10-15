Written by Ottobre 15, 2026 12:57 pm Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Viabilità, domenica 18 ottobre chiusura al traffico di Ponte di Mezzo e dei Lungarni nord per mercato straordinario

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PISA – Per permettere lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Fiva Confcommercio Pisa nella giornata di domenica 18 ottobre si rendono necessari i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta dalle ore 06.00 alle ore 22.00:

Lungarno Pacinotti (tratto da piazza Carrara a piazza Garibaldi) istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.

Lungarno Mediceo (tratto da piazza Garibaldi a piazza Mazzini) istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.

Ponte di Mezzo istituzione del divieto di transito veicolare.

Last modified: Ottobre 15, 2026
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