Viabilità, domenica 18 ottobre chiusura al traffico di Ponte di Mezzo e dei Lungarni nord per mercato straordinario

PISA – Per permettere lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Fiva Confcommercio Pisa nella giornata di domenica 18 ottobre si rendono necessari i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta dalle ore 06.00 alle ore 22.00:
Lungarno Pacinotti (tratto da piazza Carrara a piazza Garibaldi) istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.
Lungarno Mediceo (tratto da piazza Garibaldi a piazza Mazzini) istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.
Ponte di Mezzo istituzione del divieto di transito veicolare.Last modified: Ottobre 15, 2026