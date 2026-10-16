Paolo Bianco: “Cremonese squadra forte, dobbiamo rimanere concentrati per tutti i 90’”

Written by Redazione• 1:53 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco alla vigilia della sfida contro la Cremonese di sabato 17 ottobre (fischio d’inizio ore 19.30) ha incontrato i giornalisti nella sala stampa “Passaponti” dell’Arena Garibaldi.

di Giovanni Manenti

SUL PROSSIMO AVVERSARIO. “Affrontiamo una squadra che viene da una retrocessione che ha un tecnico che conosco bene come Pecchia e una squadra costruita per far bene e la mia preoccupazione è relativa solo al mantenimento della concentrazione durante tutti i 90′, una cosa che ho visto migliorata a Vicenza e mi auguro che sia confermata contro una squadra forte come la Cremonese”

SULLE ALTERNANZE. “Sicuramente non è facile per me lasciare fuori qualcuno perché sono tutti ragazzi forti e devo purtroppo fare delle scelte, ma tengo a evidenziare che tranne 4 giocatori tutti gli altri hanno già giocato oltre 100′ e con ben nove giocatori ad essere andati a segno, con qualcuno che lo avrebbe meritato come Petagna. Il fatto che tutti abbiano avuto la possibilità di giocare lo dimostra l’utilizzo di Primasso, un ragazzo in crescita. Questo non vuol dire però che lo sarà anche in futuro, vedremo a seconda delle necessità”.

SUL CENTROCAMPO. “A centrocampo, con il modulo con il doppio mediano, attualmente i titolari sono Leone e Correia e mi dispiace che a soffrirne siano gli altri quattro in rosa, anche se sto cercando per qualcuno di ritagliarli un ruolo diverso, in particolare Esteves, che a Vicenza è stato impiegato come esterno di centrocampo, mentre Ferrah è un giocatore di qualità ed è solo un po’ in ritardo nell’inserimento nei meccanismi di squadra, ma sono sicuro che verrà anche il suo momento”.

SULLE PALLE INATTIVE. “Per quanto concerne il fatto di sfruttare al meglio le palle inattive, molto del merito va al mio staff che lavora su questa situazione di gioco, anche se ovviamente occorre avere la fortuna di avere dei giocatori abili a calciare come Tramoni, Rao e Marras al pari di colpitori di testa validi del calibro d Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Moreo ed altri”.

Last modified: Ottobre 16, 2026