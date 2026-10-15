Alluvione del 1966, Pontedera ricorda con un programma di iniziative per il sessantesimo anniversario 

Written by Redazione• 12:53 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Per il sessantesimo anniversario un programma dedicato alla memoria e alla prevenzione. Il 7 novembre visite guidate allo Scolmatore

PONTEDERA – Mostre fotografiche, testimonianze, passeggiate nei luoghi dell’alluvione e visite allo Scolmatore. A sessant’anni dal 4 novembre 1966, Pontedera ripercorre uno degli eventi che hanno segnato più profondamente la propria storia, con un programma promosso dal Comune insieme alle realtà del territorio.

Le iniziative uniranno il ricordo alla conoscenza del sistema fluviale e alla prevenzione del rischio idraulico, coinvolgendo anche bambini e famiglie.

Dall’ultima decade di ottobre e fino al 10 novembre, l’atrio dell’ospedale Lotti ospiterà “L’acqua in corsia. L’alluvione del ’66 all’Ospedale Lotti”, mostra fotografica dedicata alle conseguenze dell’emergenza sulla struttura sanitaria. L’esposizione è curata da Fondazione per la Cultura Pontedera, Tagete Edizioni, Circolo Lotti Valdera e Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Il momento centrale sarà mercoledì 4 novembre. Alle 12.30, alla Montagnola, nel punto in cui il fiume Era ruppe l’argine, sarà inaugurata una stele commemorativa donata dal Rotary Club Pontedera.

Alle 15.30 partirà dal centro cittadino la passeggiata “L’Arno arrivò fin qui”, guidata da Michele Quirici, che raggiungerà la Montagnola ripercorrendo luoghi e vicende dell’alluvione. La partecipazione è su prenotazione, per un massimo di 50 persone.

Alle 16.30, dalla Montagnola prenderà il via “Quando il fiume cambiò strada”, performance interattiva dell’associazione Junco rivolta a bambini e famiglie. Il percorso, a ingresso libero, proseguirà fino a Villa Crastan e si concluderà con un’installazione artistica interattiva in via della Stazione Vecchia. Alle 17, a Villa Crastan, spazio allo spettacolo “Una goccia, due fiumi, una città”, di e con Silvia Bruni, Luigi Petrolini e Daniele Tamberi, su prenotazione e con posti limitati.

Alla biblioteca comunale Giovanni Gronchi, alle 17.30, sarà inaugurata una mostra fotografica sull’alluvione. Seguirà, alle 18, la proiezione di “4 novembre 1966, l’Era correva nel corso di Pontedera”, video realizzato per il cinquantesimo anniversario in collaborazione con ValderaVideo, con ricerca storica e fotografica e interviste a cura di Michele Quirici.

Sabato 7 novembre i mezzi della Protezione civile saranno presenti in corso Matteotti. Nel pomeriggio sono previste due visite guidate allo Scolmatore, alle 15 e alle 16.30, ciascuna per un massimo di 50 partecipanti, per approfondire il ruolo dell’infrastruttura nella sicurezza del territorio.

Il programma proseguirà sabato 21 novembre alle 15.30 con una seconda passeggiata “L’Arno arrivò fin qui”, dal centro alla Montagnola, ancora con Michele Quirici e su prenotazione, fino a 50 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0587 981870 e 331 1542017.

FOTO DI ARCHIVIO, TRATTA DAL SITO DEL COMUNE DI PONTEDERA.

Last modified: Ottobre 15, 2026