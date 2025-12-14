Webinar con Francesca Albanese, Nardini: “Grave attacco all’autonomia scolastica”

Written by admin• 5:23 pm• Pontedera, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’assessora regionale all’istruzione di Regione Toscana Alessandra Nardini in merito all’ispezione ministeriale annunciata dal Ministro Valditara verso due scuole di Pontedera e Massa dopo il webinar con la relatrice ONU Francesca Albanese.

«Un fatto grave, un attacco all’autonomia scolastica e alla libertà di espressione». Così l’assessora regionale all’Istruzione Alessandra Nardini commenta l’annuncio del ministro Giuseppe Valditara di avviare ispezioni ministeriali nelle scuole toscane che hanno partecipato a un webinar con la relatrice ONU Francesca Albanese.

Le scuole coinvolte sono il Liceo “Eugenio Montale” di Pontedera e l’Istituto Comprensivo Massa 6. Secondo Nardini, è in corso «un attacco alle scuole, ai docenti e agli studenti», accusati ingiustamente di essere oggetto di propaganda politica.

L’assessora respinge le accuse mosse da esponenti della destra toscana, definendole una «strumentalizzazione dei fatti». «Francesca Albanese – chiarisce – è stata invitata nell’ambito delle attività di educazione alla cittadinanza globale previste dal curriculum di educazione civica, per il suo ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati».

Nardini prende le distanze da alcune dichiarazioni attribuite ad Albanese, definendole «sbagliate», ma ribadisce che la sua presenza a scuola rientra nel dovere formativo degli istituti di offrire agli studenti occasioni di confronto su temi di attualità, capaci di stimolare il pensiero critico.

Secondo l’assessora, l’intervento del Ministero rappresenta «un’ingerenza che rischia di minare il libero confronto di idee e l’autonomia degli istituti scolastici». Da qui l’appello finale: «Piuttosto che alimentare polemiche, il Ministero investa energie per evitare gli accorpamenti scolastici e garantire risorse certe per l’edilizia scolastica. La scuola ha bisogno di investimenti, non di attacchi».

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Dicembre 15, 2025