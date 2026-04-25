Edicolante aggredito e rapinato a San Miniato: lo sdegno di ConfCommercio

Written by Redazione• 11:54 am• Pisa, Attualità, Attualità, San Miniato

SAN MINIATO – Edicolante aggredito e picchiato a San Miniato venerdì mattina all’apertura della sua edicola. Un brutto episodio che ha provocato profondo sdegno e sincera solidarietà da parte di Confcommercio Provincia di Pisa e lo Snag provinciale.

Un episodio che scuote l’intera comunità dei commercianti e che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza per chi opera quotidianamente in strada.

“Siamo di fronte a un fatto di una gravità inaudita” – sottolinea il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: Mettere un sacchetto in testa a un commerciante e colpirlo con tale ferocia è un atto vile che non può restare impunito. A Giovanni Elefante va tutta la nostra vicinanza e il pieno supporto della struttura di Confcommercio. Non possiamo accettare che chi alza la serranda ogni mattina alle prime luci dell’alba, svolgendo una funzione sociale essenziale, debba temere per la propria incolumità fisica. Chiediamo alle autorità un segnale forte: la sicurezza delle nostre imprese non è un optional, ma la condizione base per poter lavorare serenamente“.

Il Presidente del sindacato edicolanti Snag Confcommercio Luca Ravagni sottolinea la vulnerabilità della categoria: “Come edicolanti siamo spesso soli, lavoriamo in orari sensibili e siamo i primi presidi del territorio. Questa aggressione colpisce un’intera categoria che sta già affrontando sfide economiche durissime.”

“L’efferatezza descritta dai cronisti racconta di una criminalità che non ha più freni. Non è solo una questione di danni materiali, ma dello shock psicologico che un simile evento lascia su un lavoratore e sulla sua famiglia. “Chiediamo un potenziamento dei controlli e del coordinamento tra le forze dell’ordine, specialmente in quelle fasce orarie in cui le nostre attività sono più vulnerabili. Non lasceremo solo Giovanni e siamo a sua disposizione per sostenerlo e supportarlo per ogni tipo di assistenza sindacale, legale, e di ogni altro tipo“.

Last modified: Aprile 25, 2026