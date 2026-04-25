Oscar Hiljemark nel dopo gara: “Sono parecchio frustrato. Peccato per le occasioni fallite”

Written by Redazione• 5:35 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara del Tardini il tecnico Oscar Hiljemark commenta la sconfitta del Pisa scaturita ancora una volta nel finale.

Sull’andamento della partita: “Non ci sono tante parole da dire, abbiamo creato tanto e alla fine abbiamo preso un gol incredibile che non dobbiamo assolutamente subire“.

Sull’ingresso in campo di Lorran e Cuadrado: “C’era bisogno di fare gol e provare a segnare quindi l’ho messi dentro“.

Il tecnico svedese chiude con una battuta: “Sono parecchio frustrato in questo momento, purtroppo nel primo tempo e anche nel secondo tempo abbiamo avuto due grandi occasioni e non abbiamo segnato. Soffriamo troppo non facciamo gol e poi perdiamo le partite“.

Sull’arrivo del nuovo direttore sportivo: “E’ arrivato la scorsa settimana, ma non abbiamo avuto il tempo di parlare, lo faremo la prossima settimana“

Last modified: Aprile 25, 2026