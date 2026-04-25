Successo oltre le previsioni per la Strapazzata 2026

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PISA – Numeri clamorosi per la 45esima edizione della Strapazzata, la corsa non competitiva dell’Uisp a Pisa ha visto la partecipazione di oltre 900 corridori che hanno deciso di vivere una Festa della Liberazione all’insegna del divertimento e della libertà da qualsiasi assillo, compreso quello del cronometro.

Alle 10 ha preso il via un lungo serpentone, uno dei tanti sparsi per l’Italia in questa giornata di celebrazioni, ma quello pisano ha sicuramente vinto come gruppo più festoso, variegato, soprattutto colorato e allegro. Non c’erano classifiche, non c’era alcun rilevamento del tempo, l’unico compito era correre (o camminare…) in compagnia, al ritmo della musica considerando le varie postazioni lungo il percorso e il DJ set presente a Lungarno Simonelli, luogo di partenza e arrivo della manifestazione.

Ai partecipanti è stata donata una maglietta rossa per ricordare l’appuntamento con la Regata Storica delle Repubbliche Marinare che le acque dell’Arno ospiteranno il prossimo 2 giugno. A fine evento le premiazioni riservate ai 20 gruppi più numerosi presenti alla Strapazzata. La manifestazione, tornata in calendario lo scorso anno dopo 11 anni di stop, è stata fortemente voluta dal Comune di Pisa che si è avvalso della competenza tecnica del Pisa Runners Club chiamato alla sua organizzazione.



Importante il sostegno di tantissime associazioni come quella nazionale degli Alpini e Amico Cuore Toscana che ha messo a disposizione 10 postazioni DAE sul percorso con 20 operatori abilitati, oltre a due ambulanze. Ad aprire il lungo serpentone di concorrenti i ragazzi in carrozzina della sezione “vengo anch’io, sì tu sì!” della Podistica Rossini e i Caregivers. La Strapazzata è tornata più viva che mai e già si pensa al 2027, con tante novità in gestazione.

Last modified: Aprile 25, 2026