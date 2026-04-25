Ponte sulla Sp329: rimosso il by bridge, dalla prossima settimana al via il cantiere per il Ponte definitivo, a viabilità interdetta al traffico

Written by Redazione• 12:41 pm• Pisa, Attualità

Interventi di oltre 1 milione di euro a cura della Provincia Pisa

MONTEVERDI – In arrivo il cantiere per la sostituzione del ponte a Monteverdi Marittimo, interventi sulla Sp329 a cura della Provincia di Pisa. “Nei giorni scorsi sono state effettuate le operazioni di svaro del ponte by bridge, che fino ad ora ha consentito la circolazione su strada, dopo il cedimento della infrastruttura nel dicembre 2022, per fortuna senza arrecare danni”, spiega il Presidente Massimiliano Angori. “Dai primi giorni della prossima settimana saranno eseguite tutte le operazioni necessarie per preparare il varo del nuovo impalcato.

Nello specifico, lunedì 27 aprile, come da comunicazioni della LMN Srl, è previsto l’arrivo in cantiere del nuovo impalcato in acciaio e conseguentemente sarà dato avvio al varo”, aggiunge Angori. “La circolazione viaria è totalmente interrotta, fatto salvo il passaggio della manifestazione ciclistica nel periodo compreso tra il 20 ed il 26 maggio, che im base alle informazioni in nostro possesso conta già 6000 iscritti: durante questa fase sarà emessa una specifica ordinanza che consentirà il passaggio sul ponte ai soli ciclisti autorizzati, previa la messa in sicurezza del tratto al fine di consentirne il solo transito temporaneo. Dal 27 maggio, con nuova ordinanza di chiusura completa al traffico sia pedonale sia veicolare, sarà possibile dare avvio all’ultima fase di esecuzione che comprenderà l’installazione delle barriere di ritenuta, l’impermeabilizzazione dell’impalcato e stesa del manto, per riuscire nei primi giorni del mese di giugno a riconsegnare alla collettività il ponte nuovo”.

In base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, salvo imprevisti, le lavorazioni si concluderanno il prossimo 10 giugno 2026. Successivamente saranno necessarie chiusure temporanee alla circolazione viaria, segnalate sul momento in base alla progressione degli interventi, per effettuare le ultime rifiniture.

“Il tutto è stato oggetto di un ampio e assiduo confronto con l’Amministrazione Comunale di Monteverdi che ringrazio per la collaborazione fattiva“, afferma ancora il Presidente.

“Sono lavorazioni complessive di oltre 1 milione di euro a valere sulle casse del nostro ente, con l’impegno della Provincia di Pisa a garantire la sicurezza della viabilità per le comunità locali, e per tutti gli utenti della strada. In una circostanza che dimostra peraltro quanto sia importante effettuare manutenzione alle infrastrutture, anche quando sono necessarie le chiusure della viabilità. La sinergia con l’amministrazione comunale di Monteverdi Marittimo è stata fondamentale, in tutto questo periodo, per definire una tempistica che minimizzi i disagi per cittadini, imprese e operatori turistici“, conclude Angori.

Last modified: Aprile 25, 2026