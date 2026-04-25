Parma – Pisa 1-0. I nerazzurri sfortunati sprecano, Elphege decide nel finale e dà la salvezza ai ducali

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In caso di successo del Lecce a Verona la retrocessione sarà matematica già da stasera

PISA – Non basta un buon Pisa al “Tardini”. Gli uomini di Oscar Hiljemark escono sconfitti (1-0) al termine di una buona prestazione dove nel primo tempo hanno colpito due pali con Akinsanmiro e Stojilkovic e nella ripresa hanno avuto due colossali palle gol con Meister e Moreo. Nel finale invece è stato il Parma a colpire con il giocatore del momento Nesta Elphege classe 2001 acquistato a gennaio in gol la scorsa settimana a Udine si è ripetuto contro il Pisa da subentrato dando con il sigillo da tre punti la salvezza matematica ai ducali.

di Antonio Tognoli

PREGARA. I nerazzurri orfani di Tramoni e Durosinmi per un problema muscolare. Marin e Denoon ancora ai box, affrontano la trasferta di Parma schierando un iniziale 3-5-2. Il tecnico Hiljemark schiera davanti a Semper la linea a tre formata da Bozhinov preferito a Calabresi non giocava dalla trasferta di Firenze, capitan Caracciolo e Canestrelli. Sulla linea mediana spazio a Vural dal primo minuto con il solito Aebischer e Vural. A destra torna Leris, a sinistra confermato invece Angori. In attacco il tecnico svedese si affida Stojilkovic come spalla di Moreo. Tutti a disposizione in casa Parma. Cuesta schiera la formazione annunciata alla vigilia. Davanti a Suzuki ci sono Troilo, Circati e Ndiaye. A centrocampo il tecnico ducale schiera il terzetto ormai collaudato: Keita, Bernabé e Nicolussi Caviglia. Sugli esterni agiranno Valeri a sinistra e capitan Delprato a destra, In attacco Strefezza al fianco del rientrante Pellegrino. Al Tardini c’è il sole in una giornata quasi estiva. Sono circa 200 i tifosi del Pisa presenti nel settore ospiti dello stadio di Parma. Ricordiamo che per assistere alla gara è stato imposto l’obbligo della tessera del tifoso.

IL PRIMO TEMPO. Parma in campo con la maglia blu con inserti gialli, il Pisa in campo con la maglia bianca con inserti dorati. Inizio di gara al piccolo trotto. Le due squadre si chiudono. bene. Caracciolo fa buona guardia su Pellegrino, mentre Bozhinov usa le maniere forti con Keita. La prima palla gol è per il Pisa: cross da sinistra Vural si inserisce alla perfezione in area, sinistro volante, ma Suzuki devia con la testa in angolo. Che peccato. La risposta del Parma non si fa attendere e arriva poco dopo con un destro dal limite di Keita che chiama Semper al primo intervento della partita. La gara si vivacizza. Valeri da sinistra lascia partire un cross rasoterra su cui chiude bene Canestrelli. Sul corner uscita così così di Semper, ma il Parma non riesce a trovare la porta. Ancora gialloblù pericolosi poco dopo con un tiro a giro di Nicolussi Caviglia che sibila il palo alla sinistr di Semper. Pressing di Stojilkovic su Suzuki. L’attaccante nerazzurro costringe all’errore il portiere ducale. Sul corner Canestrelli prova la rovesciata volante in area, ma colpisce Keita e si becca il primo giallo del match al minuto 18. Proteste del Tardini poco dopo. Si allacciano sul filo dell’out Akinsanmiro e Keita. Fallo del giocatore di casa che induce alla protesta anche Cuesta. Bella azione del Pisa un minuto più tardi, con Moreo che fa velo su Stojilkovic, ma il suo passaggio di ritorno a Moreo è intercettato da Circati. I nerazzurri ci provano anche dalla distanza con Aebischer, ma il suo lob lambisce il palo alla destra di Suzuki. Il portiere del Parma commette ancora una leggerezza sul rinvio e Ndiaye è costretto a salvarsi in fallo laterale. Si salva ancora a fatica la squadra di casa. Ma il Pisa sembra essere concentrato ed in partita. Moreo lancia in profondità Stojilkovic fermato in angolo da Troilo. Sul corner dopo una serie di rimpalli ci prova Caracciolo, blocca Suzuki. Il Pisa però è ancora pericoloso. Vural imbecca Akinsanmiro che fa fuori Troilo, ma il suo destro da posizione defilata termina sul palo. Altra occasione colossale per il Pisa, che poco dopo chiede il rigore per un fallo di Troilo su Stojilkovic lanciato verso la porta. Dalle immagini si evince come Troilo si aiuti con le braccia. Il penalty ci poteva stare, ma Calzavara lascia correre. Il Pisa gioca bene. Moreo di prima intenzione cerca ancora Stojilkovic e Circati è costretto ancora a rifugiarsi in angolo. Finale di primo tempo con il Pisa ben messo in campo che prima del riposo ha una grande occasione con Stojilkovic lanciato a tu per tu con Suzuki da Akinsanmiro, portiere del Parma superato, ma la palla termina sul montante. Sfortunato il Pisa che colpisce il secondo palo in questi primi 45′ di gioco che si chiudono sullo 0-0 dopo un solo minuto di recupero.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa nel Pisa entra Piccinini che rileva Vural per un risentimento muscolare. Il Pisa parte forte. Moreo ci prova dai venti metri il suo destro però è ribattuto dal corpo di un difensore del Parma. I nerazzurri però sono ripartiti forte dopo l’ottimo primo tempo. Il Parma però risponde con una bella azione da sinistra di Valeri servito da Strefezza, cross rasoterra sporcato da Pellegrino per Nicolussi Caviglia, destro a botta sicura, su cui si immola Angori che in scivolata mette in angolo. Gran salvataggio di Angori che vale quanto un gol. Al 10′ ancora Parma pericoloso con un gran lancio di Nicolussi Caviglia per Delprato che stoppa un gran pallone, ma per fortuna del Pisa sbaglia il servizio in mezzo all’area per Pellegrino. Semper può uscire e far suo il pallone. Si rivede il Pisa in attacco al minuto 58 con un destro di Akinsanmiro che però termina alto sopra la traversa. Pisa ancora in avanti intorno al 60′: cross da destra di Leris per Stojilkovic, anticipato da Suzuki in uscita. Primi cambi della partita: Hiljemark inserisce Touré e Meister, fuori Leris e Stojilkovic. Cuesta risponde inserendo il doppio attaccante: fuori infatti Strefezza e dentro Elphege al fianco di Pellegrino. Prima insidia portata da Meister protagonista di un corpo a corpo con Troilo che riesce a liberare l’area ducale avendo la meglio sull’attaccante danese del Pisa. Ancora una grande occasione per il Pisa dopo un gran recupero di Moreo su Circati: il 32 del Pisa con uno splendido lancio imbecca Meister che entra in area ma non incrocia bene il destro ne esce un tiro telefonato e parato da Suzuki. Il Pisa però non si arrende. Gran cross da sinistra di Angori per la testa di Moreo, ma il suo colpo di testa termina di una spanna sopra la traversa. Cambi nel Pisa: dentro Lorran (non giocava dal 23 gennaio contro l’Inter) e Cuadrado per Bozhinov e Akinsanmiro. Pochi istanti dopo però è il Parma a passare: il nuovo entrato Sorensen crossa da destra, velo di Valeri, Elphege in mezzo all’area controlla e tira battendo da due passi Semper: 1-0. Sulle ali dell’entusiasmo il Parma sfiora il raddoppio con un sinistro in contropiede di Valeri, deviato in corner da Semper. Il Tardini festeggia. Nel frattempo un colpo di testa di Pellegrino termina tra le braccia del portiere nerazzurro. Sono quattro i minuti di recupero concessi dall’arbitro. Finisce 1-0 per il Parma.

PARMA – PISA 1-0

PARMA (3-5-2): 31 Suzuki; 15 Del Prato (80′ 11 Almqvist), 39 Circati, 37 Troilo, 3 Ndiaye, 14 Valeri; 10 Bernabè (79′ 22 Sorensen), 41 Nicolussi Caviglia (78′ 8 Estevez), 16 Keita; 7 Strefezza (65′ 23 Elphege), 9 Pellegrino. A disp. 40 Corvi, 66 Rinaldi, 29 F. Carboni, 5 Valenti, 27 Britschgi; 21 Oristanio, 17 Ondrejka. All. Carlos Cuesta.

PISA (3-5-2): 1 Semper; 2 Bozhinov (80′ 99 Lorran), 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 7 Leris (64′ 15 Tourè), 20 Aebischer, 14 Akinsanmiro (80′ 11 Cuadrado), 21 Vural (46′ 36 Piccinini), 3 Angori; 32 Moreo, 81 Stojilkovic (64′ 9 Meister). A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 8 Hojholt, 33 Calabresi, 26 Coppola, 39 Albiol, 35 Loyola, 19 Iling-junior, 23 Stengs. All. Oscar Hiljemark.

ARBITRO: Andrea Calzavara della sezione di Varese. Assistenti: Trinchieri-Fontani. Quarto uomo: Ayroldi. VAR Giua AVAR Abisso.

RETI: 82′ Elphege (Pa)

NOTE: Ammoniti Canestrelli (Pi), Vural (Pi), Ndiaye (Pa). Spettatori 16.280. Angoli 7-4. Rec pt 1′; st 4′

Last modified: Aprile 25, 2026