Written by Aprile 25, 2026 5:07 pm Pisa SC

Carlos Cuesta: “Un traguardo importante merito di tutti. Ora dobbiamo continuare a crescere”

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PISA – Carlos Cuesta, il tecnico spagnolo del Parma, commenta la salvezza del Parma dopo il successo ottenuto contro i nerazzurri.

Sono contento per la città e per i tifosi, abbiamo vissuto momenti difficili con sconfitte pesanti, ma alla fine siamo arrivati al traguardo insieme ai tifosi. Il merito è nostro, ma è di tutti, dalla squadra alla società ai magazzinieri i giardinieri. Ora bisogna continuare a crescere sia a livello di singoli che di squadra. Questa città merita la serie A per la serietà e per l’impegno“.

Sono onorato e privilegiato di lavorare a Parma ero convinto di fare bene e devo ringraziare tutti. Oggi sono grato a questa piazza perchè quando sono arrivato non conoscevo la serie A e le dinamiche di questo campionato, ma mi sono messo a disposizione di uno staff tutto nuovo che non conoscevo. Mi sono messo a disposizione e ho aiutato al massimo i ragazzi e ho provato a migliorare e a fare il meglio possibile con i miei valori e l’onestà necessaria, provando a contraccambiare la fiducia che la società mi ha offerto“.

Last modified: Aprile 25, 2026
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