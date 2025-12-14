Written by Dicembre 14, 2025 5:31 pm Bientina

Meini (LEGA): “Cordoglio per la scomparsa di Corrado Guidi, ex sindaco di Bientina”

BIENTINA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elena Meini (Lega).

È scomparso Corrado Guidi, già sindaco di Bientina. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nel mondo istituzionale e nella comunità locale. Pur partendo da posizioni politiche diverse, Guidi è stato ricordato per il confronto sempre leale e rispettoso, per il forte legame con il territorio e per il senso di responsabilità con cui ha ricoperto il ruolo di amministratore pubblico. Alla famiglia, ai suoi cari e alla comunità di Bientina sono stati espressi sentimenti di sincera vicinanza e cordoglio”.

