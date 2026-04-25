Quasi 200 tifosi nerazzurri da applausi al “Tardini”

Written by Redazione• 5:18 pm• Pisa SC

PARMA – Buon tifo nerazzurro anche al “Tardini” di Parma, dove erano presenti quasi 200 supporters giunti dalla città della Torre Pendente

di Maurizio Ficeli

Gente che ha raggiunto la città emiliana con diverse auto e con i tre pullman organizzati da Club Autonomo, Centro Coordinamento e Kinzica Group, mentre erano assenti i gruppi della Nord, a causa dell’obbligo della tessera del tifoso, mentre negli incontri precedenti fra Parma e Pisa la trasferta era libera. Bandieroni al vento nel settore pisano, mentre la curva dei sostenitori di casa canta, ma senza offendere Pisa in quanto manca la controparte ultras avversaria, dimostrando mentalità, ma ricordando invece Matteo Bagnaresi, un loro tifoso scomparso qualche anno fa. I 200 sostenitori provano ad imbastire alcuni cori ma chiaramente si sentono di più i tifosi di casa per ovvi motivi. Anche se ogni tanto si carpiscono cori di incitamento da parte pisana. Ed il primo tempo finisce a reti bianche.

Inizia la ripresa con le bandiere nerazzurre a sventolare con orgoglio, ma a 7′ dal termine il Pisa subisce l’uno a zero. Ormai è un classico, la squadra resiste e poi prende la rete nel finale. E la serie negativa di risultati va avanti, anche la fede nerazzurra non si spegne affatto neanche sugli spalti del “Tardini”.

Last modified: Aprile 25, 2026