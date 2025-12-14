“Donne che contano”, a Volterra un incontro su educazione finanziaria e prevenzione delle dipendenze

Written by admin• 5:23 pm• Volterra

VOLTERRA- Si terrà martedì 16 dicembre, a partire dalle ore 9, al Centro studi Santa Maria Maddalena di Volterra, l’evento “Donne che contano – Lo sguardo della donna nell’educazione finanziaria”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Non mi gioco il futuro!”, promosso dalla Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera in collaborazione con i Servizi per le dipendenze dell’Asl di Volterra e Pontedera, e realizzato dagli enti del terzo settore Arnèra, Il Cammino e Alioth nell’ambito del piano regionale toscano di contrasto al gioco d’azzardo.

L’incontro sarà moderato da Elena Maria Caciagli, assistente sociale della cooperativa Il Cammino. Tra i relatori Eva Fabiani, educatrice finanziaria, che affronterà il tema dell’educazione finanziaria come strumento di tutela; Stefano Pitti, direttore generale della Cassa di Risparmio di Volterra, che illustrerà il ruolo territoriale dell’istituto bancario; Sabrina Molinaro del Cnr di Pisa, che presenterà un’analisi sui rischi di gioco e trading per le giovani donne della Generazione Z.

Nel corso della mattinata si parlerà anche del legame tra educazione finanziaria e dipendenze, attraverso le esperienze e le prospettive dei presidi locali.

L’evento, realizzato con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, è accreditato come formazione per l’Ordine degli assistenti sociali.

Last modified: Dicembre 15, 2025