Volterra, “L’ora del tè” debutta con un omaggio a Piero Ciampi

Written by Redazione• 10:17 am• Volterra

Domenica 18 ottobre al Teatro Persio Flacco Michela Lombardi e Andrea Garibaldi portano in scena “Abbracciato col silenzio”. Biglietto unico a 5 euro.

VOLTERRA- Le canzoni e la poesia di Piero Ciampi inaugurano “L’ora del tè. Conversazioni d’arte tra musica e teatro”, la nuova rassegna del Teatro Persio Flacco. Il primo appuntamento è per domenica 18 ottobre alle 17 con “Abbracciato col silenzio: le canzoni di Piero Ciampi”, progetto ideato e interpretato dalla cantante Michela Lombardi, accompagnata al pianoforte da Andrea Garibaldi.

Lo spettacolo propone una lezione-concerto nella quale i brani del cantautore livornese si alternano a racconti e aneddoti sulla sua vita, per restituirne la complessità artistica e umana.

«I brani che interpreterò, alternati ai racconti sulla vita di Piero Ciampi, racchiudono una forza poetica tale da poter vivere anche indipendentemente dalla musica», spiega Lombardi. «Sono testi permeati di un’intensità rara, propria soltanto di artisti autentici e fuori dagli schemi come Ciampi».

Cantante e autrice versiliese, annoverata tra le dieci migliori vocalist jazz italiane dal Jazzit Award 2011, Lombardi condividerà il palco con Garibaldi, che descrive come «un raffinato jazzista e un profondo conoscitore della tradizione cantautorale italiana». Insieme proporranno una rilettura personale del repertorio di Ciampi, attenta alla forza dei testi.

La rassegna nasce come uno spazio informale di ascolto e dialogo, nel quale musica e teatro diventano occasioni per raccontare storie e riscoprire protagonisti della cultura. L’appuntamento rinnova la collaborazione tra Fondazione Sipario Toscana e Teatro Persio Flacco.

Il teatro si trova in via dei Sarti 37. Il biglietto unico costa 5 euro ed è acquistabile su TicketOne e al botteghino.

Last modified: Ottobre 16, 2026