Balestrieri in Piazza del Duomo: il Trofeo Moschini celebra i 40 anni della Litab

Written by Redazione• 10:51 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 18 ottobre dalle 15 corteo storico e gare con le compagnie di Pisa, Iglesias e Montefalco.

PISA- La balestra antica torna protagonista in Piazza del Duomo. Domenica 18 ottobre, nello spazio tra il Battistero e le Mura urbane, si svolgerà il VI Trofeo Umberto Moschini, che quest’anno coinciderà con il quarantesimo anniversario della Lega Italiana Tiro Alla Balestra.

La manifestazione è organizzata dalla Compagnia Balestrieri di Pisa, in collaborazione con Comune di Pisa e Opera della Primaziale Pisana, con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Pisa. A sfidare i padroni di casa saranno le compagnie di Iglesias e Montefalco. La partecipazione dei balestrieri sardi rinnoverà anche il legame con Iglesias, città gemellata con Pisa.

Il programma inizierà alle 15 con il corteo storico attraverso la piazza. Seguiranno le gare di tiro alla balestra antica da banco: la prova su bersaglio piatto assegnerà la vittoria a squadre, mentre quella su bersaglio conico decreterà il vincitore individuale.

Il torneo ricorda Umberto Moschini, scomparso il 17 marzo 2021, tra i fondatori della Compagnia Balestrieri di Pisa, di cui fu presidente dal 1977 al 2008 e presidente onorario dal 2010. Moschini contribuì anche alla nascita della Litab, ricoprendone successivamente le cariche di presidente e presidente onorario.

La Lega fu costituita proprio il 18 ottobre 1986 dalle compagnie di Pisa, Assisi e Terra del Sole. Il trofeo sarà quindi anche l’occasione per celebrare quarant’anni di attività dedicata alla tutela della disciplina e delle tradizioni custodite dalle compagnie italiane.

FOTO TRATTA DAL SITO DELLA COMPAGNIA.

Last modified: Ottobre 16, 2026