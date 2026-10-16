Sicurezza, Bagnoli (Fdi) e Nannipieri (Gn): “Furti a raffica nelle auto al villaggio scolastico. Servono più controlli e telecamere” 

Written by Redazione• 10:08 am• Pontedera, Politica

Bagnoli e Nannipieri raccolgono le segnalazioni degli studenti: «Danni per centinaia di euro anche per pochi spiccioli». Richieste pattuglie in borghese e maggiore videosorveglianza.

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale.

Vetri sfondati, maniglie rotte e oggetti sottratti dagli abitacoli. Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Christian Nannipieri, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, denunciano una serie di furti nelle auto parcheggiate al Villaggio Scolastico, nell’area dello stadio e nelle strade limitrofe.

Secondo le segnalazioni raccolte dai due esponenti, a essere colpite sarebbero soprattutto le piccole auto degli studenti, ma vengono riferiti tentativi di furto anche ai danni di residenti e lavoratori.

«Alcuni studenti ci hanno raccontato di aver trovato intere file di macchine aperte e svaligiate», dichiarano Bagnoli e Nannipieri. Nel mirino finirebbero vestiti, piccoli oggetti e monete, con danni ai veicoli spesso molto superiori al valore della refurtiva. «Non è accettabile che andare a scuola significhi rischiare ogni giorno di ritrovare la propria macchina distrutta».

La richiesta è di predisporre controlli mirati nelle ore mattutine, anche con pattuglie in borghese, e rafforzare la videosorveglianza nei parcheggi più esposti. I due rappresentanti riferiscono inoltre segnalazioni su modalità ricorrenti di apertura di alcuni modelli di minicar.

Bagnoli e Nannipieri ricordano di aver già sollecitato una maggiore presenza della Polizia Locale nell’area e criticano i tempi degli interventi sulle telecamere, che giudicano tardivi rispetto alle previsioni iniziali.

Tra le proposte figura anche un coordinamento stabile tra Comune, forze dell’ordine e istituti scolastici, con il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti, per individuare i parcheggi più colpiti e raccogliere rapidamente le segnalazioni.

«Il Villaggio Scolastico accoglie ogni giorno migliaia di studenti e lavoratori e deve essere un luogo sicuro», concludono.

Last modified: Ottobre 16, 2026