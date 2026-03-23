Volley. Gruppo Lupi Pontedera si affaccia alla zona play-off

Written by Redazione• 6:27 pm• Pontedera, Pisa, Sport, Sport

PONTEDERA – Lo scontro di sabato 21 marzo al Pala Matteoli di Pontedera è stato uno di quelli che potrebbero valere una stagione. I ragazzi dell’Era Volleyball Project hanno affrontato la JVC Civita Castellana (VT) che li precedeva in classifica, al secondo posto, di solo un punto. Uno scontro diretto che significava molto per entrambe le compagini.

I pontederesi, reduci da un derby combattutissimo ma perso contro un redivivo Arno Volley Castelfranco, sono scesi in campo con la determinazione di mantenere l’imbattibilità casalinga, che dura dall’inizio del campionato, e riscattare la cuocente sconfitta rimediata nel turno precedente.

All’andata il match era stato ad appannaggio dei viterbesi nonostante l’ottima prova dei pontederesi che sabato sono scesi in campo determinati a “vendicare” la sconfitta. E così è stato: la Gruppo Lupi Pontedera gioca bene, di squadra, difende tanto e sbaglia poco.

Civita Castellana, nonostante un roster di altissimo livello per la categoria, si è trovata davanti una squadra compatta che “esegue” con puntualità e precisione i dettami su cui coach Michele Bulleri ha costruito la sfida. I parziali recitano 25-16, 25-22, 25-15. Un perentorio 3 a 0 e forse la partita più bella vista quest’anno al Pala Matteoli… Primo set che si snoda punto a punto fino a metà quando i padroni di casa accelerano e vincono in relativa tranquillità.

Secondo parziale con andamento diametralmente opposto con Civita che reagisce e comanda con un distacco medio di 4 punti fino al 19-21 quando i bianco celesti mettono in campo la loro dote migliore: la resilienza. Niente panico, tanta pazienza e punto dopo punto rimontano, sorpassano l’avversario e vincono anche la seconda frazione di gioco. Gli ospiti accusano la rimonta subita e, nel terzo e decisivo set, sono letteralmente sopraffatti dall’entusiasmo di un una EVP che, nonostante qualche muro di troppo subito nel finale, “vola” letteralmente davanti ad un pubblico da grandi occasioni, ampiamente ricompensato per il sostegno incessante dato alla squadra durante tutta la partita.

Grande la soddisfazione di coach Bulleri che al termine riassume così l’esclamativa prestazione dei suoi ragazzi: “Non mi sarei aspettato una prestazione del genere, così corale, e sono veramente contento perché oggi ognuno ha fatto veramente bene nel proprio ruolo. Durante l’anno ci siamo spesso aggrappati alle prestazioni dei singoli mentre oggi abbiamo vinto di squadra. E’ stato eletto un MVP, giustamente, ma oggi tutti avrebbero meritato questo premio! Abbiamo giocato “liberi”, per divertirci, e questo si è visto perché anche nei momenti di difficoltà abbiamo avuto la serenità e la capacità di ribaltare le situazioni. In casa siamo veramente una bella squadra… Adesso non sarà facile dare continuità ad una prestazione del genere: trovare queste motivazioni tutte le settimane non è semplice… anche perché non siamo dei professionisti… anzi… Ma se continuiamo a giocare con questo spirito, per divertirci, con la testa giusta potremmo toglierci tante altre soddisfazioni.”

Last modified: Marzo 23, 2026