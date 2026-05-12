Written by Maggio 12, 2026 4:52 pm Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Torna la Fiera di Sant’Ubaldo: tre giorni di eventi alle Piagge tra spettacoli, sport e tradizione

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PISADal 15 al 17 maggio il viale delle Piagge ospita la 47esima edizione della Fiera di Sant’Ubaldo, storico appuntamento pisano che unisce tradizione religiosa, eventi culturali, sport, spettacoli e stand enogastronomici. Il programma proseguirà poi con altri incontri e celebrazioni fino al 31 maggio.

La manifestazione si svolgerà tra il viale delle Piagge, il Centro SMS e la parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo, con ingresso libero.

Stand, artigianato e street food

Da venerdì a domenica, dalle 10 alle 20, spazio agli stand della tradizionale fiera curata da Alter Ego con prodotti enogastronomici, artigianato e attrezzature per esterni.

L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 15 maggio alle ore 17 sul viale delle Piagge alla presenza delle autorità civili e religiose.

Gli appuntamenti principali

Tra gli eventi più attesi:

  • il XIV Torneo Sant’Ubaldo organizzato da Asd Pisa Bocce nell’area “M. Gioli”;
  • spettacoli teatrali e incontri culturali al Centro SMS;
  • il seminario dedicato alla disabilità animale al Dipartimento di Scienze Veterinarie;
  • il “Pranzo condiviso di Sant’Ubaldo”;
  • il concerto dei Cielo Blues all’anfiteatro del Centro SMS.

Sabato 16 maggio

  • Ore 10-17 – Dipartimento di Scienze Veterinarie
    Seminari, workshop e mostre fotografiche sul tema della disabilità animale.
  • Ore 16 – Centro SMS
    Premiazione e consegna dell’Aquila d’Oro della Magistratura di San Michele.
  • Ore 18 – Centro SMS
    Presentazione del libro I sogni di Collerosso di Marco Bertini.
  • Ore 19 – Centro SMS
    Spettacolo “Gli intrighi sul Monte Olimpo”.

Domenica 17 maggio

  • Ore 9-18 – Prato Biblioteca SMS
    “A ciascuno il suo sport”, giornata dedicata allo sport giovanile.
  • Ore 12.45 – Piazzetta Centro SMS
    Pranzo condiviso di Sant’Ubaldo.
  • Ore 19 – Anfiteatro SMS
    Concerto del gruppo Cielo Blues.

Il programma religioso

La festa mantiene anche il suo tradizionale cuore religioso con le celebrazioni nella chiesa dei SS. Jacopo e Filippo.

Tra gli appuntamenti:

  • venerdì 15 maggio alle 18 la Messa patronale con benedizione dell’olio;
  • sabato 16 maggio la benedizione delle bandiere della Magistratura di San Michele e il giuramento della squadra del Gioco del Ponte;
  • domenica 17 maggio le tradizionali unzioni dedicate a Sant’Ubaldo e la Messa solenne delle 18.30.

La manifestazione si concluderà domenica 31 maggio con la processione della Madonna delle Grazie.

Viabilità e modifiche al traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione scatteranno divieti di sosta e chiusure al traffico tra il 14 e il 18 maggio nell’area del viale delle Piagge, via Masaccio, piazza San Michele degli Scalzi e zone limitrofe.

Domenica 17 maggio le limitazioni saranno estese fino a piazza Caduti di Cefalonia con ulteriori modifiche alla circolazione nelle strade vicine.

Last modified: Maggio 12, 2026
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