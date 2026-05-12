Torna la Fiera di Sant’Ubaldo: tre giorni di eventi alle Piagge tra spettacoli, sport e tradizione

PISA – Dal 15 al 17 maggio il viale delle Piagge ospita la 47esima edizione della Fiera di Sant’Ubaldo, storico appuntamento pisano che unisce tradizione religiosa, eventi culturali, sport, spettacoli e stand enogastronomici. Il programma proseguirà poi con altri incontri e celebrazioni fino al 31 maggio.
La manifestazione si svolgerà tra il viale delle Piagge, il Centro SMS e la parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo, con ingresso libero.
Stand, artigianato e street food
Da venerdì a domenica, dalle 10 alle 20, spazio agli stand della tradizionale fiera curata da Alter Ego con prodotti enogastronomici, artigianato e attrezzature per esterni.
L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 15 maggio alle ore 17 sul viale delle Piagge alla presenza delle autorità civili e religiose.
Gli appuntamenti principali
Tra gli eventi più attesi:
- il XIV Torneo Sant’Ubaldo organizzato da Asd Pisa Bocce nell’area “M. Gioli”;
- spettacoli teatrali e incontri culturali al Centro SMS;
- il seminario dedicato alla disabilità animale al Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- il “Pranzo condiviso di Sant’Ubaldo”;
- il concerto dei Cielo Blues all’anfiteatro del Centro SMS.
Sabato 16 maggio
- Ore 10-17 – Dipartimento di Scienze Veterinarie
Seminari, workshop e mostre fotografiche sul tema della disabilità animale.
- Ore 16 – Centro SMS
Premiazione e consegna dell’Aquila d’Oro della Magistratura di San Michele.
- Ore 18 – Centro SMS
Presentazione del libro I sogni di Collerosso di Marco Bertini.
- Ore 19 – Centro SMS
Spettacolo “Gli intrighi sul Monte Olimpo”.
Domenica 17 maggio
- Ore 9-18 – Prato Biblioteca SMS
“A ciascuno il suo sport”, giornata dedicata allo sport giovanile.
- Ore 12.45 – Piazzetta Centro SMS
Pranzo condiviso di Sant’Ubaldo.
- Ore 19 – Anfiteatro SMS
Concerto del gruppo Cielo Blues.
Il programma religioso
La festa mantiene anche il suo tradizionale cuore religioso con le celebrazioni nella chiesa dei SS. Jacopo e Filippo.
Tra gli appuntamenti:
- venerdì 15 maggio alle 18 la Messa patronale con benedizione dell’olio;
- sabato 16 maggio la benedizione delle bandiere della Magistratura di San Michele e il giuramento della squadra del Gioco del Ponte;
- domenica 17 maggio le tradizionali unzioni dedicate a Sant’Ubaldo e la Messa solenne delle 18.30.
La manifestazione si concluderà domenica 31 maggio con la processione della Madonna delle Grazie.
Viabilità e modifiche al traffico
Per consentire lo svolgimento della manifestazione scatteranno divieti di sosta e chiusure al traffico tra il 14 e il 18 maggio nell’area del viale delle Piagge, via Masaccio, piazza San Michele degli Scalzi e zone limitrofe.
Domenica 17 maggio le limitazioni saranno estese fino a piazza Caduti di Cefalonia con ulteriori modifiche alla circolazione nelle strade vicine.Last modified: Maggio 12, 2026