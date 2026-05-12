Torna la Fiera di Sant’Ubaldo: tre giorni di eventi alle Piagge tra spettacoli, sport e tradizione

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PISA – Dal 15 al 17 maggio il viale delle Piagge ospita la 47esima edizione della Fiera di Sant’Ubaldo, storico appuntamento pisano che unisce tradizione religiosa, eventi culturali, sport, spettacoli e stand enogastronomici. Il programma proseguirà poi con altri incontri e celebrazioni fino al 31 maggio.

La manifestazione si svolgerà tra il viale delle Piagge, il Centro SMS e la parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo, con ingresso libero.

Stand, artigianato e street food

Da venerdì a domenica, dalle 10 alle 20, spazio agli stand della tradizionale fiera curata da Alter Ego con prodotti enogastronomici, artigianato e attrezzature per esterni.

L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 15 maggio alle ore 17 sul viale delle Piagge alla presenza delle autorità civili e religiose.

Gli appuntamenti principali

Tra gli eventi più attesi:

il XIV Torneo Sant’Ubaldo organizzato da Asd Pisa Bocce nell’area “M. Gioli”;

spettacoli teatrali e incontri culturali al Centro SMS;

il seminario dedicato alla disabilità animale al Dipartimento di Scienze Veterinarie;

il “Pranzo condiviso di Sant’Ubaldo”;

il concerto dei Cielo Blues all’anfiteatro del Centro SMS.

Sabato 16 maggio

Ore 10-17 – Dipartimento di Scienze Veterinarie

Seminari, workshop e mostre fotografiche sul tema della disabilità animale.

Seminari, workshop e mostre fotografiche sul tema della disabilità animale. Ore 16 – Centro SMS

Premiazione e consegna dell’Aquila d’Oro della Magistratura di San Michele.

Premiazione e consegna dell’Aquila d’Oro della Magistratura di San Michele. Ore 18 – Centro SMS

Presentazione del libro I sogni di Collerosso di Marco Bertini.

Presentazione del libro I sogni di Collerosso di Marco Bertini. Ore 19 – Centro SMS

Spettacolo “Gli intrighi sul Monte Olimpo”.

Domenica 17 maggio

Ore 9-18 – Prato Biblioteca SMS

“A ciascuno il suo sport”, giornata dedicata allo sport giovanile.

“A ciascuno il suo sport”, giornata dedicata allo sport giovanile. Ore 12.45 – Piazzetta Centro SMS

Pranzo condiviso di Sant’Ubaldo.

Pranzo condiviso di Sant’Ubaldo. Ore 19 – Anfiteatro SMS

Concerto del gruppo Cielo Blues.

Il programma religioso

La festa mantiene anche il suo tradizionale cuore religioso con le celebrazioni nella chiesa dei SS. Jacopo e Filippo.

Tra gli appuntamenti:

venerdì 15 maggio alle 18 la Messa patronale con benedizione dell’olio;

sabato 16 maggio la benedizione delle bandiere della Magistratura di San Michele e il giuramento della squadra del Gioco del Ponte;

domenica 17 maggio le tradizionali unzioni dedicate a Sant’Ubaldo e la Messa solenne delle 18.30.

La manifestazione si concluderà domenica 31 maggio con la processione della Madonna delle Grazie.

Viabilità e modifiche al traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione scatteranno divieti di sosta e chiusure al traffico tra il 14 e il 18 maggio nell’area del viale delle Piagge, via Masaccio, piazza San Michele degli Scalzi e zone limitrofe.

Domenica 17 maggio le limitazioni saranno estese fino a piazza Caduti di Cefalonia con ulteriori modifiche alla circolazione nelle strade vicine.

Last modified: Maggio 12, 2026