Lavori al Ponte di Ripafratta a cura della Provincia di Pisa: dopo la riunione istituzionale, a breve sarà convocata una assemblea pubblica per concordare l’iter delle lavorazioni

Written by Redazione• 4:07 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE, Vecchiano

PISA – Si è svolta nella mattinata di venerdì 8 maggio presso la Provincia di Pisa la riunione tra la Provincia di Pisa, l’Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme e il Comandante della Polizia Municipale di Vecchiano e le Associazioni di categoria Aema rappresentata da Licia Gambini e Cna rappresentata da Giulia Meleghetti (assenti per impegni concomitanti Confesercenti e Confcommercio che erano comunque state invitate, ndr) per concordare la possibilità di avviare i lavori del cantiere per gli interventi sul Ponte sul Serchio, in località Ripafratta, valutando la partenza degli interventi già entro i prossimi mesi estivi, per giungere alla sistemazione anche di questa infrastruttura, attualmente in capo all’ente provinciale, dopo che la stessa Provincia se ne è fatta carico visto che a lungo non è stata rintracciata la proprietà dell’opera.

Presenti alla riunione il Presidente della Provincia Massimiliano Angori anche in veste di Sindaco di Vecchiano, il Vicesindaco Francesco Corucci del Comune di San Giuliano Terme, la struttura tecnica provinciale con il Dirigente alla Viabilità e Infrastrutture Ingegner Cristiano Ristori e la ditta che dovrà eseguire le lavorazioni.

“I lavori determineranno la chiusura al traffico della infrastruttura, che comunque sarà ampiamente e tempestivamente comunicata e concordata coi territori prossimamente, anche attraverso una assemblea pubblica di confronto e dialogo attivo con le Comunità interessate. Gli interventi riguarderanno il consolidamento dell’impalcato, il rifacimento delle spallette e dei parapetti. Inoltre, una volta ultimate le lavorazioni, sarà possibile ripristinare la capacità di portata per i mezzi pesanti, oltre che, soprattutto, il doppio senso di marcia, per un totale di interventi del valore complessivo di circa 1 milione di euro“, spiega il Presidente Massimiliano Angori.

“Ringraziamo la Provincia di Pisa intanto per essersi fatta carico di questa infrastruttura, e poi per questo confronto istituzionale relativo all’avvio della definizione del possibile cantiere. A stretto giro coinvolgeremo direttamente anche le nostre Comunità“, afferma il Sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli.

“Ricordiamo che come Comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme, inoltre, abbiamo chiesto nel mese di gennaio scorso di avviare un percorso condiviso per realizzare anche un nuovo ponte sul fiume Serchio tra Ripafratta e Filettole. Un collegamento che permetterebbe di superare le attuali criticità idrauliche, ridurre l’impatto sul traffico urbano e limitare le interferenze con il passaggio a livello ferroviario, recuperando al tempo stesso infrastrutture oggi inutilizzate. Confidiamo di ricevere risposte positive in tal senso, e a stretto giro daremo informazioni più dettagliate sull’assemblea pubblica per i lavori per il Ponte sul Serchio in località Ripafratta“, aggiungono Angori e Cecchelli.

Last modified: Maggio 12, 2026