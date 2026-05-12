A Pisa la sfida delle mini-imprese: 300 studenti alla Competizione Territoriale Toscana di Junior Achievement

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PISA– Sarà Pisa a ospitare mercoledì 13 maggio la Competizione Territoriale Toscana 2026 di Junior Achievement Italia, appuntamento che porterà alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest circa 300 studenti e studentesse impegnati nella presentazione di idee imprenditoriali innovative sviluppate durante l’anno scolastico.

L’evento rappresenta la tappa regionale del percorso che conduce ai Campionati di Imprenditorialità nazionali, promossi in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Pisa centro dell’innovazione giovanile

La scelta di Pisa non è casuale: il territorio viene indicato dagli organizzatori come uno degli ecosistemi più dinamici per startup, ricerca e spin-off universitari, capace di offrire ai giovani un contesto già riconosciuto a livello internazionale nel campo dell’innovazione.

Durante la giornata saranno presentate 20 mini-imprese nate grazie al programma Impresa in Azione, dedicato all’educazione imprenditoriale nelle scuole superiori. I progetti affrontano temi legati all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità e all’impatto sociale, con particolare attenzione alla ricerca applicata e alla prototipazione.

Una giuria composta da imprese, manager e istituzioni

Le idee sviluppate dagli studenti saranno valutate da una giuria composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, manageriale e istituzionale, tra cui Andrea Di Benedetto (Polo Navacchio), Davide Cecchini (Polo Tecnologico Lucchese), Marco Cipparrone (Federmanager Toscana), Sophia Ricci (ABF Philanthropy Advisors) e numerosi esperti del settore formazione e innovazione.

Il dato: il Centro Italia è l’area con il maggiore gap formativo

Secondo una ricerca SWG realizzata per Junior Achievement Italia, il 62% dei giovani del Centro Italia non ha mai avuto accesso a percorsi di educazione all’autoimprenditorialità, il dato più alto a livello nazionale. Nonostante questo, il 32% dei giovani dichiara di aver pensato ad avviare un’attività propria.

“Basta entrare in una delle scuole protagoniste per capire che talento e intraprendenza non mancano – sottolinea Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia –. Il nostro obiettivo è creare lo spazio affinché queste capacità possano emergere”.

Tamburini: “Servono competenze trasversali”

Per il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, iniziative come questa aiutano a ridurre la distanza tra scuola e mondo del lavoro.

“I dati Excelsior mostrano che in Toscana nel 2025 la difficoltà di reperimento del personale ha raggiunto il 50% delle assunzioni previste. Attraverso questi percorsi vogliamo rafforzare competenze oggi indispensabili come adattabilità, lavoro di gruppo e capacità progettuale”.

Il programma

La competizione si svolgerà dalle 9 alle 16 con:

fiera delle mini-imprese,

pitch davanti alla giuria anche in lingua inglese,

premiazione finale dei migliori team.

La squadra vincitrice accederà ai Campionati di Imprenditorialità nazionali in programma il 4 e 5 giugno a Roma.

L’iniziativa è organizzata con il contributo della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, in collaborazione con Fondazione ISI, Federmanager Toscana, Accademia Italiana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Maggio 12, 2026