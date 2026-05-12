Giudice Sportivo: Bozhinov e Loyola saltano il Napoli che dovrà fare a meno di Politano

Written by Redazione• 5:07 pm• Pisa SC

PISA – In attesa della conclusione del braccio di ferro tra Lega di Serie A, che è ricorso al Tar per le decisioni della Prefettura di Roma dello spostamento a lunedì 18 ore 20.45 del derby Roma-lazio e di sapere la data e l’orario ufficiale di Pisa – Napoli arrivano le decisioni del Giudice Sportivo che ha fermato per un turno Felipe Loyola e Rosen Bozhinov che non ci saranno nella gara della Cetilar Arena contro la squadra di Antonio Conte che a sua volta dovrà fare a meno di Matteo Politano.

Ecco tutti i giocatori che salteranno la 37^ giornata per squalifica. tutti per una giornata.

Hien (Atalanta), Lucumì (Bologna), Zé Pedro (Cagliari), Romagnoli (Lazio), Estupinian (Milan), Saelemaekers (Milan), Leao (Milan), Politano (Napoli), Britschgi (Parma), Bozhinov (Pisa), Loyola (Pisa), Gineitis (Torino) e Ehizibue (Udinese).

Last modified: Maggio 12, 2026