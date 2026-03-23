Written by Marzo 23, 2026 6:40 pm San Giuliano Terme, Attualità, Politica

Il Sindaco Matteo Cecchelli: “Gli italiani hanno detto che la Costituzione nata dalla resistenza non si cambia a colpi di maggioranza”

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SAN GIULIANO TERME – “Lo scrutinio a San Giuliano Terme si chiude con un’altissima partecipazione a livello comunale e un’affluenza che sfiora il 70%. Molte persone hanno anche ristampato la tessera elettorale per tornare al voto dopo tanti anni e  ai seggi si sono visti anche tanti giovani”. 

Parte da qui l’analisi del voto referendario del sindaco dell’ amministrazione termale Matteo Cecchelli. Per arrivare, però subito al punto: “ll risultato è netto ed a favore del “No” con circa il 63% dei voti, un una forbice ancora più ampia di quella che si sta registrando a livello dove il “no” si sto consolidando attorno al 55% ”.

Il messaggio, per Cecchelli, è chiaro: “Gli italiani hanno detto che Costituzione, nata dalla lotta di Resistenza e dal sacrificio di tante persone ,non si cambia a colpi di maggioranza, e non si cambia l’equilibrio tra i poteri dello Stato che è alla base della nostra democrazia”.

Last modified: Marzo 23, 2026
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