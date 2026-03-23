Capodanno Pisano 2026: cena e spettacolo al San Ranieri Hotel con “Insieme per Pisa”

Written by Redazione• 6:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione del Capodanno Pisano, l’associazione “Insieme per Pisa” organizza per martedì 24 marzo 2026 alle ore 20, una serata tra cultura, tradizione e spettacolo presso il San Ranieri Hotel.

L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa, il sostegno dell’Associazione storica della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Il Capodanno Pisano affonda le sue radici nella tradizione medievale: anche a Pisa l’anno inizia il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione. Ancora oggi, la città celebra simbolicamente questo momento nel Duomo di Pisa, dove a mezzogiorno un raggio di sole segna l’inizio del nuovo anno pisano.

La serata del 24 marzo propone un evento conviviale con interventi culturali e momenti artistici. A raccontare la storia del Capodanno Pisano sarà il professor Fabrizio Franceschini. In programma musiche, poesie, canzoni, intermezzi comici e vernacolo pisano, con la partecipazione dei Balestrieri di Pisa e di artisti del territorio come Antonio Gentilini, Lorenzo Gremigni, Sandra Lucarelli, Giacomo Terreni, Enrico Serraglini, Manuela Arrighi e Arianna Angrisano

Gli organizzatori si esibiscono in costume storico; prevista anche l’esposizione di una scultura in vetro dedicata a San Ranieri e la premiazione di un noto ristoratore pisano.

Alla serata partecipano Antonio Mazzeo, Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, e Federico Eligi, Consigliere regionale; invitati anche i consiglieri comunali e le massime autorità istituzionali cittadine.

Conduce Manuela Arrighi; coordinamento a cura del presidente Stefano Ghilardi. L’edizione 2026 registra il tutto esaurito, confermando il forte legame della città con le proprie tradizioni.

Last modified: Marzo 23, 2026