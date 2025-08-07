Vicopisano, sospensione idrica imprevista a San Giovanni alla Vena: ripristino previsto entro le 12:30

VICOPISANO- Acque Spa informa che, a causa di problemi tecnici emersi durante l’intervento in corso oggi, giovedì 7 agosto, nel comune di Vicopisano, si è resa necessaria una sospensione non programmata dell’erogazione idrica nella parte alta di San Giovanni alla Vena.
Le strade interessate sono: via Briccola, via Cateni, via Cavallotti, via Diaz, via Foscolo, via Mazzini, via Madre Teresa di Calcutta, salita del Poggio, corte Gattai e vicolo dei Catino.
Il ripristino del servizio è previsto entro le ore 12:30 e potrebbe essere seguito da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno comunque in tempi brevi.
Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
